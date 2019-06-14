Первые 34 жителя ДНР пересекли границу с Россией для получения гражданства РФ

34 жителя Республики, которые сегодня рано утром выехали из Донецка в Россию для получения паспортов РФ, благополучно пересекли границу. Они прошли все процедуры по упрощенной системе. И теперь направляются в село Покровское Ростовской области.

- Сегодня едут 34 человека. Это первая поездка, дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют, - сообщил начальник Миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощёка.

Он также назвал количество принятых в ДНР пакетов документов - более восьми тысяч. Из них 7 500 направлены в Россию.

А накануне, 13 июня, Глава ДНР Денис Пушилин издал распоряжение об организации централизованного выезда граждан Республики в Российскую Федерацию для получения паспортов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Министерству доходов и сборов ДНР, Министерству государственной безопасности ДНР обеспечить беспрепятственный и первоочередной проезд транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан в пункты выдачи паспортов РФ и обратно через таможенные посты «Успенка» и «Мариновка», — сказано в распоряжении № 167.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить безопасность движения транспортных средств, Министерству здравоохранения – обеспечить сопровождение медиков.

Также за российскими паспортами сегодня выехала из Луганска группа из тридцати жителей. Пункт выдачи паспортов РФ для луганчан находится в Новошахтинске.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 3 мая в ДНР начали прием заявлений о получении российского гражданства.