Легенда советского спорта: Футбольный «отец» защитника «Шахтера» Виктора Звягинцева был тренером от Бога

Воспитанник Харьковского футбола Петр Пономаренко последние пять лет спортивной карьеры играл за донецкий «Шахтер». В 1955 и 1956 годах он становился лучшим бомбардиром команды. Потом был детским футбольным тренером. Говорят, от Бога.

Нынешнего президента Федерации футбола Донецка Виктора Звягинцева, игравшего в «Шахтере» центральным защитником в 1973-1980 годах, он заметил на соревнованиях среди дворовых команд.

- Петр Пономаренко обладал чувством юмора, с ним некогда было скучать, - рассказывает "КП" Виктор Звягинцев. - Но мог быть и строгим, когда ребята сачковали или, спустя рукава, тренировались. К тем, кто пропускал занятия, он приходил домой.

Ветеран «Шахтера» Петр Пономаренко. Фото: из архива Вячеслава Шарафутдинова

Вот как вратарь «Шахтера» 1960–1980-х годов Юрий Дегтерев вспоминает Петра Андреевича:

- Пономаренко был воспитателем с большой буквы. Умел подготовить человека для передачи в команду. Давал всем игрокам свободу на поле. И сам работал не по шаблону. Хотел, чтобы паренек самостоятельно раскрылся, проявил все свои возможности. При этом Пономаренко умело давал нужные советы. Он очень бережливо относился к начинающим футболистам. Кстати, не помню, чтобы Петр Андреевич на нас кричал. Мог с подковыркой этак пожурить. Кто-нибудь ударит совсем уж мимо ворот, а Пономаренко ему: «Что ж ты делаешь? Вон, буфетчицу на втором ярусе убил». Будучи нападающим по амплуа, сумел воспитать ни одного хорошего вратаря. Передавал нам свои знания, опыт, как форвард может обыграть голкипера. Так сказать, наглядно. И потом, когда я уже играл в «Шахтере», сборной Союза, мог подсказать, почему так получилось. И не только со мной были такие разговоры. Следил за своими учениками, переживал, чем мог, помогал.

17 июня нападающему «Шахтера» 1950-х годов Петру Пономаренко исполнилось бы 90 лет. Его воспитанники приносили славу не только донецкому футболу, но и всей Украине. Вот лишь некоторые их них: Виктор Звягинцев, Юрий Дегтерев, Владимир Пьяных, Юрий Дудинский, Вячеслав и Виктор Чановы, Сергей Щербаков, Сергей Ковалев, Сергей Попов.