Алименты на ребенка в Донецке 2019: порядок взыскания, размер выплат и процедура оформления

Законодательством предусмотрено два пути взыскания алиментов на ребенка в Донецке 2019. В первом случае все можно решить добровольно, тогда заключается договор, который заверяет нотариус. Во втором случае, взыскание происходит принудительно - через суд.

- По закону оба родителя обязаны заботиться о совместных детях. Развод не отменяет этой обязанности – опекуны обязаны содержать общего ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста, - говорят адвокаты «Коллегии юристов Донбасса». - Родитель на попечении которого остались общие дети имеют право требовать алименты в Донецке либо со стороны бывшего мужа, либо со стороны супруги. Право на содержание имеют и дети, родившиеся вне брака. При этом если ребенок по достижению совершеннолетнего возраста учится, то срок выплат может быть продлен до 23 лет.

Специалисты говорят, что для взыскания алиментов в Донецке через суд, нужно правильно составить исковое заявление.

- К нему нужно приложить свидетельство о рождении ребенка, паспорт и идентификационный номер истца, а также бумаги, подтверждающие факт проживания ребенка с истцом, - поясняют юристы.

Размер выплат определяется судом, но по закону, она не может быть меньше 30 процентов от прожиточного минимума. Обычно она составляет 25 процентов от дохода родителя, который будет платить алименты. Однако не редко те скрывают свои истинные доходы, чтобы платить как можно меньше.

Адвокаты отмечают, что при нарушениях, связанных с выплатой алиментов, можно обратиться в суд.

- Если задолженность достигает порога, превышающего сумму платежей за полгода, государственный исполнитель должен обратиться в правоохранительные органы для привлечения должника к ответственности.