2019-06-16T10:53:21+03:00
Общество

Молимся о милосердии! В Донецке празднуют Святую Троицу

Службы идут во всех храмах
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр ШурлаковВ Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр Шурлаков
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В воскресенье, 16 июня, православный мир отмечает один из главных праздников – Святую Троицу. Этот день знаменует сошествие Святого Духа на апостолов на 50-й день после воскрешения Иисуса Христа. Дата праздника высчитывается от Пасхи, поэтому каждый год Троица выпадает на разные дни.

В Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр Шурлаков

В Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр Шурлаков

В ДНР службы идут во всех храмах, и еще задолго до начала прихожане стали идти в церковь. Православные жители готовились заранее – убирали в доме, украшали его разными травами. Благоухающие букеты с ромашкой, мятой и другими местными растениями продавали бабушки на улицах и в сам праздник.

В Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр Шурлаков

В Донецке празднуют Святую Троицу. ФОТО: Александр Шурлаков

- На Троицу обязательно иду осветить травы, - говорит дончанка Оксана, прихожанка храма Николая Чудотворца, что на Привокзальной площади столицы. – А потом делаю отвары, когда кто – то в семье болеет. Молюсь о здравии, и верю – это помогает!

- А о чем в этот день будете молиться?

- О милосердии, умягчении злых сердец. Мне кажется, мы стали жестче относиться друг к другу. Вчера была Поминальная суббота. Иду в храм, а на одной из точек, где торгуют овощами – почти драка. Продавщица кричит на женщину, чуть до драки не дошло! Ссора – из – за того, что та потрогала помидоры. Жара, война, тяжело надеяться и не срываться на ближних! Но верить нужно, иначе зачем мы живем? – Говорит Оксана и спешит на службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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