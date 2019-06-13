2019-06-13T17:33:53+03:00
Политика

Повлечет ли повышение зарплат и пенсий в Республиках Донбасса рост цен на коммуналку и продукты

«Комсомолка» попыталась разобраться в насущном для жителей вопросе и выяснить – стоит ли в ближайшее время ожидать роста цен?
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Не стоит делать поспешных выводов о повышении цен на коммуналку и продуктыНе стоит делать поспешных выводов о повышении цен на коммуналку и продуктыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С первого июля нынешнего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках повысятся заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличатся размеры пенсий. Об этом зеркально заявили в администрациях руководителей обеих государств.

Ожидается два этапа роста выплат: с июля нынешнего года заработные платы вырастут на 35 процентов, а пенсии – на 25. В январе 2020 года – зарплаты поднимут еще на 35 процентов, а пенсии – на 27.

Жителей республик Донбасса это обрадовало и одновременно насторожило: а не ждать ли подорожаний цен на продукты и стоимости коммунальных услуг? К тому же, тарифы не менялись на протяжении всей войны.

- Перерасчетов абонентских плат ожидать нужно. Во-первых, потому что нужно повышать заработные платы коммунальщикам. Во-вторых, тех средств, которые имеют те или иные предприятия, не хватает на обслуживание аппаратуры и техники, - поделился своим мнением экономист Сергей Сачко. – Удерживать тарифы на протяжении пяти лет – сложная задача, которая была выполнена. Их возможное повышение – это вынужденный шаг, без которого не обойтись. Но это не значит, что пенсионной надбавки хватит только лишь на погашение этой разницы.

По словам эксперта, повышением выплат могут воспользоваться и частные предприниматели – владельцы магазинов и торговых точек на рынках.

- Они попросту могут необоснованно завышать цены на товары, прикрываясь тем, что доход у людей вырос. Только нужно учитывать, что изменения затронут только работников государственного сектора и пенсионеров, - говорит Сергей Прохорович. – Однако этим вопросом непременно займутся компетентные органы и такая проблема моментально исчезнет.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что никаких подорожаний ожидать не придется.

- По моему мнению, повышение выплат - это очередной шаг к интеграции с Российской Федерацией. Если просмотреть поэтапно, то все стандарты и законы - сводятся к одному знаменателю, - говорит Вячеслав Витальевич. - От постепенного роста цен на продукты никуда не уйти – такова наша реальность в любые времена и в любых государствах, но не нужно искать подвох там, где его может и не быть.

Стоит отметить, что заявлений о ближайших повышениях стоимости тарифов в коммунальной сфере в Донецкой и Луганской Народных Республиках не было. Также не сообщалась о росте цен на продукты. Поэтому делать поспешных выводов после долгожданного поднятия пенсий и зарплат - не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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