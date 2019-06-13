В Луганске спасли 10-летнего мальчика, который забрался на крышу электроподстанции за мячом

В начале недели в Луганске на номер «101» поступило сообщение о том, что в одном из дворов квартала Норинского на крыше электрической подстанции находится мальчик.

По словам очевидцев, ребята под окнами жилого дома играли в футбол. Мяч залетел на крышу трансформаторной подстанции. Один из мальчишек забрался по дереву за ним, а обратно слезть побоялся.

- Ребенок находился на уровне третьего этажа. С помощью трехколенной лестницы мы поднялись на крышу и помогли парню спуститься вниз, - рассказал «КП» начальник дежурного караула части специальной пожарной техники Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Братченко.

ВАЖНО!

В спасательном ведомстве Республики напомнили, что категорически запрещается:

- находиться вблизи трансформаторных подстанций, сбивать замки и проникать за ограждения, внутрь электроустановок;

- приближаться ближе, чем на восемь метров к любым оборванным проводам;

- прикасаться к опорам линий электропередачи и забираться на них;

- набрасывать на провода и опоры ЛЭП посторонние предметы;

- запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи;

- ловить рыбу (современные удилища изготавливаются из углепластика, который является проводником электрического тока; повышенная влажность, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а прикасание к ним неизбежно приведет к смертельной или тяжелой травме);

- делать селфи на энергообъектах.