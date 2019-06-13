2019-06-13T15:49:31+03:00
Политика

Когда водителям Республики нужно будет страховать свои автомобили

Исполнительная власть утвердит нормативные правовые акты в ближайшие два месяца
Никита МАКАРЕНКОВ
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Когда водителям Республики нужно будет страховать свои автомобилиКогда водителям Республики нужно будет страховать свои автомобилиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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5 июня в Донецкой Народной Республике вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Разрабатывал его комитет Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике.

Председатель комитета Марина Жейнова поясняет, что для полноценной реализации норм закона органам исполнительной власти необходимо разработать нормативную базу.

- Республиканский орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере финансов, должен утвердить нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона, в срок не позднее двух месяцев со дня его официального опубликования, - говорит Марина Николаевна.

Председатель комитета сообщает, что юридическому лицу, которое планирует осуществлять страховую деятельность, нужно обратиться в орган страхового регулирования и надзора для внесения в единый государственный реестр страховых организаций и получения лицензии.

- Обязательное страхование владельцами транспортных средств осуществляется путем заключения договора обязательного страхования. После этого страховщик вручает страхователю страховой полис, - рассказывает Марина Жейнова.

Владельцы транспортных средств смогут застраховать риск своей гражданской ответственности после:

- разработки уполномоченными органами исполнительной власти, а при необходимости и утверждения Правительством, подзаконных нормативных актов в сфере страхования;

- утверждения Министерством финансов нормативных правовых актов;

- регистрации страховой компании, внесения ее в единый государственный реестр страховых организаций и получения ею лицензии в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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