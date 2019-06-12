2019-06-12T16:52:16+03:00
Общество

Жители Донецка: В «Комсомолке» нам нравится читать истории звезд и простых людей

В столице любимая газета дончан поучаствовала в дне подписчика
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дончане с удовольствие брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиДончане с удовольствие брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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12 июня на донецком главпочтамте прошел день подписчика. Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Кто-то интересовался нашим изданием, которое до этого не читал. Но большинству посетителей «Комсомолка» была хорошо знакома.

- «Комсомольскую правду» покупаю давно. Мне нравится читать про звезд. В этом номере про Баскова и Савичеву, - разворачивает свежую газету дончанка Светлана. – Вот статья про Старухина – о футболистах с удовольствием читает мой папа. У вас есть и кроссворд, и телепрограмма. Обязательно подпишусь!

- В «Комсомолке» много важных новостей, интересных статей и полезной информации. К тому же мне нравится стиль, в котором подаются материалы. Раньше мы постоянно выписывали газету и читали ее всей семьей. И вот теперь решили снова побаловать себя качественной периодикой, - поделился с нами читатель Сергей.

Дончане, которые сразу на главпочтамте оформили подписку на второе полугодие, получили в подарок фирменный календарь «Комсомольской правды».

КАК СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

Подписная компания на второе полугодие продлится до 25 июня. Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку».

Руководитель института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь – давнишний друг «Комсомолки» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Руководитель института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь – давнишний друг «Комсомолки»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Подписка на 6 месяцев (с июля по декабрь) на полный комплект «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 1 118 рублей. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 2 054 рубля. Экономия - 936 рублей!

- Подписка на полгода на еженедельник «Комсомольская правда» («толстушка») составляет 428 рублей. А на покупку газеты в киоске вы потратите 650 рублей. Экономия - 222 рубля.

- Разница между подпиской и покупкой выпуска «Комсомолки» во вторник, среду и пятницу (по отдельности) – 220 рублей. Выгода!

К тому же, недавно в «Комсомолке» стартовала акция. Оформив подписку на 3 или 6 месяцев второго полугодия на ежедневную газету, вы гарантированно получите в подарок фирменный блокнот от редакции. Блокноты будут высланы почтой на указанный адрес подписки.

Условия акции: оформите подписку на почтовых отделениях ГП «Почты Донбасса» на 3 или 6 месяцев второго полугодия 2019 года и сообщите данные о подписке до 25 июня 2019 года письмом на e-mail: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331 03 55 с текстом: дата подписки, адрес, Фамилия И.О.

ИСТОЧНИК KP.RU

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