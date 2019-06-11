2019-06-11T10:14:41+03:00
Происшествия

В Макеевке 250-килограммового теленка спасли от гибели в колодце

Сотрудники МЧС подняли его лебедкой на поверхность за 20 минут
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Теленок угодил в люк, когда шел на пастбище. Фото: МЧСТеленок угодил в люк, когда шел на пастбище. Фото: МЧС
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На днях сотрудники МЧС ДНР провели необычную операцию: вытащили из двухметрового колодца отбившегося от стада теленка. ЧП произошло на улице Прокатной поселка Осипенко Горняцкого района Макеевки, где находился не накрытый водопроводный колодец.

На пульт оперативно-диспетчерской службы спасательного ведомства позвонил хозяин теленка.

- Раньше заброшенный люк был накрыт листом металла, - рассказывает он. - Но после того как его украли, местные жители положили на него доски. Но вес годовалого теленка (250 килограммов) они не выдержали, и Марсель оказался в ловушке.

Сначала хозяин пытался вытянуть его самостоятельно, но потом был вынужден вызывать сотрудников МЧС.

Когда трое спасателей приехали на место ЧП, теленок жалобно мычал. Они пристегнули его ремнями и подняли лебедкой на поверхность за 20 минут. Хозяин теленка не знал, как благодарить спасателей. Травм при падении Марсель не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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