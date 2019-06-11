В Донецке прошла третья ярмарка книгодарения "Книгодар"

Третья по счету ярмарка «Книгодар» прошла сегодня в Донецке. И, как сказали бы спортивные комментаторы, ярмарку посетило рекордное количество участников. Но не только этим нынешний «Книгодар» был уникален. Во-первых, в этот раз в ярмарке участвовали донецкие авторы, которые принесли и раздали свои книги. А для автора его изданная книга – это как ребенок. Авторских экземпляров на руки выдают немного, а оттого отношение к своим книгам весьма трепетное. Если и раздают, то самым близким, проверенным или особенным людям.

Анна Ревякина не смогла быть лично, но передала на ярмарку несколько своих экземпляров.

Виктория Грекова – победительница международного конкурса «Пушкин в Британии», ради которой организаторы нарушили устоявшиеся десятилетиями правила – финалисты должны лично приехать в Великобританию. Вика пробилась в финал, но приехать, учитывая войну, не смогла. Ей разрешили не приезжать и не дисквалифицировали, и включили ее стихи в сборник. И вот один из этих сборников (которых на всю Республику всего два) Виктория и принесла на ярмарку.

Так же на ярмарку кто-то привез сборники стихов горловских поэтов.

Людмила Денисенко – известный врач-диетолог так же принесла свою книгу о вкусном, здоровом, полезном питании – мечта всех женщин. Книга эта разлетелась странам, континентам через интернет-магазины и на данный момент ее нигде не купить. А дончанам досталось несколько штук! Кстати, именно с легкой руки Людмилы «Книгодар» впервые прошел в Донецке. Три года назад на ее страничке в соцсетях прозвучал вопрос-предложение – «Дончане, смотрите какая прекрасная идея – обмен книгами! Давайте и себе утсроим!». Идея тут же была подхвачена всем Донецком. А Людмила с друзьями взяли на себя организацию. Собственно, третий год организация «Книгодара» все так же дело этой инициативной группы.

Как я уже говорила, в этом году «Книгодар» посетило рекордное количество людей.

- Очень много людей пришло, - рассказала «Комсомолке» Людмила Денисенко, - при этом первые два года мы рассказывали, что это такое, что такое буккроссинг, что такое «Книгодар». А в этом году уже все в курсе. Как так и надо. Уже привычное явление. И это очень радует.

Еще одна интересная личность из коллектива организаторов – Лариса Гальцова. Такое чувство, что она прочитала все книги, которые написаны на сегодняшний день. Не единожды наблюдала, как Лариса, советуя ту или иную книгу, кратко пересказывала ее содержание. Она знает и разбирается во всех сериях и изданиях.

- Возьмите эту книгу. На лето самое оно! Мне очень нравится эта серия. И переводчик здесь замечательный, - в очередной раз рекомендует кому-то книгу Лариса.

По слухам, у нее самой шикарная библиотека. Но даже ей случается удивиться.

- Книги здесь всегда очень интересные. Рай для библиофилов. Даже я, которая дома под салютом всех вождей сказала, что я ни одну книжку не возьму – видишь вон у меня кучка лежит. Потому что есть такие книги, которые невозможно не взять. Вот я взяла старое издание «Книга о Донбассе». И еще – Юрий Анненков двухтомник. И это я очень сдерживалась.

Бессменные организаторы "Книгодара" слева направо Людмила Денисенко, Светлана Топалова, Светлана Кошевая, Дина Логвинова, Лариса Гальцова, Елена Лимарева

А чему отдают предпочтение дончане? По наблюдениям на первом месте детективы. Их спрашивало и искало большинство дончан. На втором месте классика. Женские романы как-то не очень спрашивали. А еще часто интересовались специальной литературой. Какие-то «теории чугуна», «справочник геодезиста», «Аппараты химического производства» - и что характерно – находили!!!

Все, как один, сетовали, что ярмарка книгодарения проходит только раз в год.

- Нужно чаще! Раз в месяц хотя бы, - сетует дончанка Валентина, - я так рада, что буккроссинг, ну или как его назвали у нас – книгодар – дошел и до Донецка. Только почему так редко? Надо лучше анонсировать. Я тут случайно сегодня, с дочкой гуляли. Если бы знали – все наши знакомые приехали бы! Нашла книгу по истории, которую давно нигде не могла найти. Дочке взяла детскую литературу.

Фото: Александр Валентинович

Книги можно было брать в неограниченном количестве. Кто-то брал одну-две, а кто-то пакет. Но даже при такой раздаче, к концу ярмарки книги еще оставались. Оставшиеся книги пошли частично на наполнение уличной библиотеки на бульваре Пушкина. Еще часть, в основном детскую литературу один из организаторов «Книгодара» журналист Дина Логвинова отвезет в школу-интернат. И еще часть взрослой литературы в свою воскресную школу при донецком храме Андрея Первозванного забрал его настоятель.

Возвращаясь с ярмарки, уставшие, но довольные, с добычей в виде двух книг, проходила мимо уличной библиотеки, которую наполнили девчонки. Возле домика с книгами стояли две женщины, выбирая что бы почитать. Все-таки, чтобы там ни говорили, а бумажные книги и удовольствие от чтения не заменит ничто.