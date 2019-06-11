2019-06-11T08:50:52+03:00
Политика

В Донецке прошла третья ярмарка книгодарения "Книгодар"

В городе набирает популярность ярмарка книгодарения «Книгодар», где можно принести прочитанные и взять новые, которые давно хотел почитать
Ольга ГОРДО
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Фото: Александр ВалентиновичФото: Александр Валентинович
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Третья по счету ярмарка «Книгодар» прошла сегодня в Донецке. И, как сказали бы спортивные комментаторы, ярмарку посетило рекордное количество участников. Но не только этим нынешний «Книгодар» был уникален. Во-первых, в этот раз в ярмарке участвовали донецкие авторы, которые принесли и раздали свои книги. А для автора его изданная книга – это как ребенок. Авторских экземпляров на руки выдают немного, а оттого отношение к своим книгам весьма трепетное. Если и раздают, то самым близким, проверенным или особенным людям.

Анна Ревякина не смогла быть лично, но передала на ярмарку несколько своих экземпляров.

Виктория Грекова – победительница международного конкурса «Пушкин в Британии», ради которой организаторы нарушили устоявшиеся десятилетиями правила – финалисты должны лично приехать в Великобританию. Вика пробилась в финал, но приехать, учитывая войну, не смогла. Ей разрешили не приезжать и не дисквалифицировали, и включили ее стихи в сборник. И вот один из этих сборников (которых на всю Республику всего два) Виктория и принесла на ярмарку.

Так же на ярмарку кто-то привез сборники стихов горловских поэтов.

Людмила Денисенко – известный врач-диетолог так же принесла свою книгу о вкусном, здоровом, полезном питании – мечта всех женщин. Книга эта разлетелась странам, континентам через интернет-магазины и на данный момент ее нигде не купить. А дончанам досталось несколько штук! Кстати, именно с легкой руки Людмилы «Книгодар» впервые прошел в Донецке. Три года назад на ее страничке в соцсетях прозвучал вопрос-предложение – «Дончане, смотрите какая прекрасная идея – обмен книгами! Давайте и себе утсроим!». Идея тут же была подхвачена всем Донецком. А Людмила с друзьями взяли на себя организацию. Собственно, третий год организация «Книгодара» все так же дело этой инициативной группы.

Как я уже говорила, в этом году «Книгодар» посетило рекордное количество людей.

- Очень много людей пришло, - рассказала «Комсомолке» Людмила Денисенко, - при этом первые два года мы рассказывали, что это такое, что такое буккроссинг, что такое «Книгодар». А в этом году уже все в курсе. Как так и надо. Уже привычное явление. И это очень радует.

Еще одна интересная личность из коллектива организаторов – Лариса Гальцова. Такое чувство, что она прочитала все книги, которые написаны на сегодняшний день. Не единожды наблюдала, как Лариса, советуя ту или иную книгу, кратко пересказывала ее содержание. Она знает и разбирается во всех сериях и изданиях.

- Возьмите эту книгу. На лето самое оно! Мне очень нравится эта серия. И переводчик здесь замечательный, - в очередной раз рекомендует кому-то книгу Лариса.

По слухам, у нее самой шикарная библиотека. Но даже ей случается удивиться.

- Книги здесь всегда очень интересные. Рай для библиофилов. Даже я, которая дома под салютом всех вождей сказала, что я ни одну книжку не возьму – видишь вон у меня кучка лежит. Потому что есть такие книги, которые невозможно не взять. Вот я взяла старое издание «Книга о Донбассе». И еще – Юрий Анненков двухтомник. И это я очень сдерживалась.

Бессменные организаторы "Книгодара" слева направо Людмила Денисенко, Светлана Топалова, Светлана Кошевая, Дина Логвинова, Лариса Гальцова, Елена Лимарева

Бессменные организаторы "Книгодара" слева направо Людмила Денисенко, Светлана Топалова, Светлана Кошевая, Дина Логвинова, Лариса Гальцова, Елена Лимарева

А чему отдают предпочтение дончане? По наблюдениям на первом месте детективы. Их спрашивало и искало большинство дончан. На втором месте классика. Женские романы как-то не очень спрашивали. А еще часто интересовались специальной литературой. Какие-то «теории чугуна», «справочник геодезиста», «Аппараты химического производства» - и что характерно – находили!!!

Все, как один, сетовали, что ярмарка книгодарения проходит только раз в год.

- Нужно чаще! Раз в месяц хотя бы, - сетует дончанка Валентина, - я так рада, что буккроссинг, ну или как его назвали у нас – книгодар – дошел и до Донецка. Только почему так редко? Надо лучше анонсировать. Я тут случайно сегодня, с дочкой гуляли. Если бы знали – все наши знакомые приехали бы! Нашла книгу по истории, которую давно нигде не могла найти. Дочке взяла детскую литературу.

Фото: Александр Валентинович

Фото: Александр Валентинович

Книги можно было брать в неограниченном количестве. Кто-то брал одну-две, а кто-то пакет. Но даже при такой раздаче, к концу ярмарки книги еще оставались. Оставшиеся книги пошли частично на наполнение уличной библиотеки на бульваре Пушкина. Еще часть, в основном детскую литературу один из организаторов «Книгодара» журналист Дина Логвинова отвезет в школу-интернат. И еще часть взрослой литературы в свою воскресную школу при донецком храме Андрея Первозванного забрал его настоятель.

Возвращаясь с ярмарки, уставшие, но довольные, с добычей в виде двух книг, проходила мимо уличной библиотеки, которую наполнили девчонки. Возле домика с книгами стояли две женщины, выбирая что бы почитать. Все-таки, чтобы там ни говорили, а бумажные книги и удовольствие от чтения не заменит ничто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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