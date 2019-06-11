Возьмите в семью! В Горловке ищут хозяев для двух породистых собак с родословными

Основательница горловского мини-приюта для кошек «Карма» Елена Ванина начала подбирать бездомных животных летом 2014 года, когда в городе их стало особенно много. В связи с активной фазой боевых действий горловчане выезжали семьями, а домашних питомцев выпускали на улицу.

Легавая Оскар

Нередко бросают и породистых собак, которые не умеют выживать без хозяев. Одна из них - охотничьей породы дратхаар (немецкая жесткошерстная легавая).

- Оскару (так его назвали в приюте «Карма») до года, - рассказывает «Комсомолке» Елена. – Он долго был на улице. Приблудился к одному из домов на улице Ленина в самом центре города. Неравнодушные жители его кормили, а потом животное забрала служба отлова и кастрировала. Я попросила ее сотрудников не выпускать пса на улицу, а отдать его мне.

Оскар липнет к Елене, заглядывает в глаза. Она пристегивает карабин к ошейнику, и мы идем прогуляться с ним.

Крупная легавая активна. На лужайке реагирует на птиц.

- Он счастлив, что его кто-то гладит, - говорит хозяйка приюта. – Теперь у Оскара есть своя комната и мисочка. Вы б видели, каким худым он был – одни кости торчали.

Оскар позитивная собака.

- Отлично ходит на поводке, есть вероятность, что занимался с кинологом, - продолжает Елена. - Отдам в серьезную, ответственную семью. Желателен частный дом с проживанием собаки в помещении.

Дратхаары - великолепные охотники, хорошие охранники, очень преданы хозяину, умны и уравновешены.

Американский бульдог Парки

Еще одна ставшая ненужной хозяевам собака – американский бульдог Парки.

Бульдога Парки один хозяин бросил, а другой – хотел усыпить. Фото: ВКонтакте/Елена Ванина

- Собака из крымского питомника жила в обеспеченной семье в Крыму, - рассказывает Елена. – Хозяин Парки разошелся с женой, и пес стал не нужен. Он сделал собаке с документами Кинологического союза Украины ветпаспорт и отправил ее в багажнике случайных людей к родителям в Горловку. Старикам собака тоже оказалась не нужна. Они держали Парки на цепи на балконе. Волонтеры ее там и заметили скулящей на всю округу.

В приют «Карма» пятилетний бульдог попал истощенным. На его фото, которые Елена мне показала, одни кости и кожа. Родители хозяина Парки собирались усыпить животное. Ветврач им отказал. Елене удалось уговорить их отдать бульдога ей.

- Парки воспитан, - говорит женщина. – Он с родословной и клеймом. Собака без недостатков. Обожает детей, умеет с ними играть. Отдам взрослым людям, способным обеспечить собаке достойное питание, внимание и уход.

Что надо, чтобы взять животное из приюта

За годы войны Елена Ванина нашла семью не одной сотне собак и кошек.

- Животных отдаю только кастрированными и людям, у которых есть свое жилье. Ведь в съемные квартиры с четвероногими не пускают, - рассказывает она.

Желающие взять себе домашнего питомца проходят собеседование. Сейчас в мини-приюте «Карма», существующем на деньги семьи его хозяйки, обитают около пятидесяти собак и кошек.

Контактный номер телефона горловского мини-приюта «Карма»: (071) 310-71-00