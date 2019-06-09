2019-06-09T12:09:58+03:00
Политика

Жительница Донецка об электронной очереди за паспортом РФ: А как быть со списками, которые люди ведут с начала мая?

В ДНР рассказали, какие нововведения ожидают желающих получить российское гражданство
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Пролетарском районе столицы в списке за российским паспортом уже несколько сотен человек, но очередь почти не двигаетсяВ Пролетарском районе столицы в списке за российским паспортом уже несколько сотен человек, но очередь почти не двигаетсяФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о том, как решаются проблемы организации выдачи российских паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Каждый день я получаю доклад о ходе оформления документов, о тех проблемах, которые возникают, - отметил Денис Пушилин. - Пока не все удается решить оперативно, как хотелось бы. Тем не менее, процесс оптимизируется, в самое ближайшее время люди эти улучшения должны ощутить. Мы постоянно проводим с Миграционной службой совещания, направленные на улучшение ситуации. Сформирован перечень основных проблем, основанный на мнении населения.

Так, в Республике собираются разделить общую очередь на три: прием документов на получение паспорта ДНР, на получение паспорта РФ и для решения других вопросов. Пообещали, что в июле запустят электронную очередь - это существенно упорядочит процесс.

Также запланирован переезд центрального аппарата Миграционной службы в отдельное здание. Нынешнее месторасположение на улице Ходаковского, 10 абсолютно не подходит для решения таких масштабных задач. Увеличится и количество работников Миграционной службы.

А еще Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время будут выданы первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Впрочем, у жителей немало и других вопросов к руководству Республики и Миграционной службы. Как известно, представители силовых структур и госслужащие имеют право сдавать документы вне очереди. Когда они приходят в Миграционную службу, то шансы попасть на прием у стоящих в очереди дончан сводятся к нулю. Из-за этого «скорость движения» обычных очередей в подразделениях МС часто составляет 2-3 человека в день.

- Почему бы для министерских работников и их родственников не открыть отдельные кабинеты в структурах Миграционной службы, - поделился с «КП» Дмитрий, который в городском отделе МС Донецка безуспешно просидел почти целый день в ожидании вызова к специалисту, хотя был в числе первых. – Если этого не создадут, то и электронная очередь работать не будет.

Кстати, по поводу электронной очереди у дончан сразу же возникли вопросы.

- А как быть со списками, которые люди ведут с начала мая? – интересуется Светлана Владимирова. - Их передают из рук в руки. И это помогает как-то поддерживать порядок в очередях. Представляю, какие скандалы начнутся, если этих людей не поставят в электронные очереди в числе первых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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