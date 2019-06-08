2019-06-08T17:01:18+03:00
Происшествия

Подробности чудесного спасения в Горловке: ребенок остался жив при падении с 4-го этажа

Мальчика спас плед, который соседи развесили сушить незадолго до падения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Плед соседи развесили незадолго до падения ребенка. Вот и не верь после этого в судьбу! Фото: hi.dn.uaПлед соседи развесили незадолго до падения ребенка. Вот и не верь после этого в судьбу! Фото: hi.dn.ua
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Слишком много горя в Донбассе, видимо, решил Господь в этот раз и подарил 4-х летнему малышу жизнь. Сегодня в Горловке ребенок, оставленный ненадолго без присмотра родителей, выпал с балкона на 4-ом этаже. История окончилась бы трагически, как оканчиваются большинство подобных историй. Но, видимо, у этого ребенка оказался очень бдительный ангел хранитель.

Незадолго до падения мальчика, соседка на третьем этаже развесила для просушки плед, раскинув его на три веревки и скрепив дополнительно прищепками.

- Утром постирала плед огромный. Дождалась, пока стечет вода в ванной - целая история эту махину стирать и воду выкручивать, - рассказывает женщина. - Отжался он у меня сам, как умел, потом я его за балкон вывесила. На 3 веревки и часть еще в балконе на 4-й висит. На улице ветерка особо нет, но я ж помню о законе подлости. Натыкала прищепок лишних на него. Сижу, работаю. Летит кулек. Еще мысль мелькнула - оборвет сейчас все.

А оказалось это не кулек, а любопытный ребенок.

- Хорошо плед был растянут между веревками, - говорит соседка. - Гамак большой получился. За руку и шорты схватила и сняла мальчика, он же близко к перилам. Поставила на ноги внутри балкона и пошли черешню есть.

А вот себе и родителям ей пришлось капать успокоительное. Спасительница оказалась очень скромной и посчитала, что ничего особенного она не сделала.

- Я просто руку протянула и выудила его оттуда. Балкон не застеклен. Боялась только, что под его весом прищепки сорвутся, - без всякого геройства говорит она, став по сути ангелом хранителем спасенного ребенка.

Хочется предупредить родителей, что 99% подобных случаев оканчиваются трагически. Не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы окна не были нараспашку, если ребенок в комнате даже ненадолго остается один.

А спасенному мальчишке желаем крепкого здоровья и такого же везения в дальнейшей его судьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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