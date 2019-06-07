Жириновский: Дончане должны быть в составе России, а восстановим все в Донбассе за четыре года

Предоставление жителям Донбасса упрощенного порядка получения российского гражданства отвечает стремлениям жителей этого региона. Об этом заявил российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2019.

- Мы всегда поддерживали вас. Мы никогда не колебались, чтобы статус Республики был такой, который вы хотите. Моя позиция — вы в составе России и все восстановить за 4 года. Вы для нас — родные, и все, что от нас требуется, будем поддерживать в Государственной Думе и на любом уровне. Ваш край должен процветать, никакой стрельбы чтобы не было. Немедленно получайте все паспорта, вы — граждане России!, — сказал он.

Также, по мнению Жириновского, получение жителями Донбасса паспортов граждан Российской Федерации также поможет региону более плотно интегрироваться в российскую экономику.

- Приятно слышать, что нас понимают в России, - говорит Наталья, жительница Трудовских. Ее дом был разрушен ВСУ еще в 2014 году и она с семьей вынуждена ютиться в общежитии. - Пусть это услышат наши чиновники и ускорят прием документов. Ведь даже, чтобы получить паспорт ДНР выстраиваются многотысячные очереди.

Как сообщалось ранее, министерство образования и науки ДНР организовало работу 24-х центров перевода документов для оформления документов на получение паспорта Российской Федерации. Будем надеяться, это ускорит процесс подачи документов.

Штат миграционной службы МВД ДНР будет расширен из-за большого числа желающих подать документы для получения паспортов Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил журналистам Глава Республики Денис Пушилин.

- Паспорта РФ люди ждали пять лет. У нас есть ажиотаж с очередями, тем не менее шаги постоянно предпринимаются. Конечно же, нужно увеличивать территориальным подразделениям миграционной службы штатное расписание. Уже идет отбор сотрудников, и штат будет увеличен, — сказал руководитель Республики.

Ранее сегодня сообщалось, ДНР отправила в РФ около 6000 заявок от жителей Республики на получение российского гражданства.