«Подарю выпускное платье!» Свои наряды выпускницам дарят обычные жители, дизайнеры, и салоны вечерних платьев

Недавно мы писали, что дончанки решили отдать свои выпускные платья девушкам, которые по тем или иным причинам не могут позволить себе наряд. Откуда взялась идея подарить свои нарядные платья выпускницам, мы поинтересовались у автора идеи Яны.

- Как обычно, сработал закон парных случаев. Мне написала подружка, что у нее есть два вечерних платья, что может быть кому-то надо – она отдаст. И тут же позвонили из интерната спросили – а не найдется ли лишнего платья выпускницам. Выяснилось, что платьев надо пять. Я не думала, что получится найти. Но это какой-то закон вселенной – я всегда не думаю, что вообще что-то получится, а оно получается еще и с лихвой. Подружка одна отозвалась – говорит, висит платье, я его хранила-хранила. Оно висит и висит. Наверное, я отдам все-таки. Я тоже хранила два платья, тоже отдам. Так и пошло – кто-то туфли отдает, кто-то костюмы, кто-то бижутерию.

- Ты свое выпускное отдаешь?

- Нет, это другие, вечерние. Свое выпускное не сохранилось. Но я помню, как мне его хотелось! Мы зашли в магазин, увидели платье, но оно стоило каких-то космических денег. Мы и другие наряды потом смотрели, но нет. Надо было только то. В итоге мы пошили такое же. Оно было черное, строгое, крой такой необычный. Простое, но красивое. Я просто помню это ощущение. Это есть в любой девочке изначально – красивое платье и ощущение себя в нем. Если чувствует себя королевой-принцессой, значит хорошее платье. А на выпускной – это особенно важно. Это, считай, задел на всю жизнь – быть девочкой, быть женщиной, быть красивой.

- Ты говоришь, платьев уже больше, чем пять?

- Да, многие откликнулись. Светлана Топалова отдала платье и клатч из своей коллекции. Два салона свадебных платьев хотят нарядить девчонок. Девочка с Петровки нашла у себя платье – приеду привезу. Преподаватель нашего технического Университета – тоже отдает платье своей дочки. Но лишние тоже не пропадут. Написала женщина в личку, ее знакомая взяла под опеку девочку. Живет скромно и если есть лишнее, это будет прямо спасение для семьи. Вот одно им отвезем. Остальные тоже раздадим.

Если и вы хотите поучаствовать в благом деле, оглянитесь по сторонам. Наверняка где-то рядом живут семьи скромного достатка, у которых дочь выпускница. Если же нет, зайдите в ближайшую школу и поговорите с директором или учителями. Вам с радостью подскажут кому просто необходимо ваше выпускное платье.