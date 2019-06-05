2019-06-05T15:52:48+03:00
Общество

Подработка в ДНР на летних каникулах: как в 14 лет заработать свои первые деньги

Корреспондент "Комсомолки" изучил возможности подработки для молодежи
ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
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Самостоятельно привлекайте детей и оплачивайте им выполненную работу.Самостоятельно привлекайте детей и оплачивайте им выполненную работу.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ
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Официально подростка могут взять на работу только с 16 лет. С согласия родителей трудовую деятельность можно начать с 14, но, как показал соцопрос, таких работников почти не берут: слишком большая ответственность.

Вылавливаем вакансии

Это не значит, что дело безнадежное. Задавшись целью, начинайте прямо сейчас. Один из вариантов - планомерно обходить офисы и торговые точки поблизости от дома. Просто заходить и, не стесняясь, спрашивать работу. Отлично, если есть резюме. Одно дело, если ваш номер телефона запишут где-нибудь на листочке, другое дело – вы оставите свои данные, и кто знает, когда они могут пригодиться. Инициативных запоминают лучше.

Объявите о своем желании поработать всем родственникам и знакомым и попросите их содействия. Немедля посетите центр занятости и начинайте искать вакансии в интернете.

Подумайте, что вы умеете делать: пилить дрова или сидеть с ребенком (если, например, есть младший брат), выгуливать собак или убирать, красить заборы или собирать урожай. Напечатайте объявление о том, что вы готовы выполнять подручную работу. Такие объявления в большом количестве стоит расклеить или раздать. Чем больше сетей вы раскинете, тем лучше будет улов. Не делайте ставку только в одном направлении – слишком велика конкуренция.

С 16 лет подростки активно подрабатывают в сфере развлечений. Фото: Андрей Петрук

С 16 лет подростки активно подрабатывают в сфере развлечений. Фото: Андрей Петрук

Топ-5 подработок для школьников

Самые востребованные специальности «КП» нашла в центре занятости и по объявлениям.

1. Продавец.

Сезонная работа – торговля мороженым, квасом, сладкой ватой. Спрос на работников появляется именно в начале лета.

2. Грузчик.

Здесь имеется в виду не вагоны разгружать, а устроиться грузчиком в близлежащий магазин или на рынок. Партии товаров там небольшие и зачастую неполный рабочий день.

3. Дворник.

Справится любой. Смело идите в ЖЭК. Дворников всегда не хватает.

4. Промоутер.

Раздача листовок, буклетов и всего, чего дадут. Тут в плюс гибкий график работы.

5. Курьер.

Надо знать город, в помощь ролики и велосипед.

Действуй прямо сейчас!

Это не значит, что нужно ограничиваться перечисленными профессиями. Возможно, вы уже умеете ремонтировать технику, писать статьи или разбираетесь в автомобилях. Автомойки, СТО, бары и кафе, диспетчерские службы – все это подойдет для подработки. Не бойтесь продавать себя. Убеждайте работодателя взять именно вас. В конце концов, если вы видите перспективы, предложите работать бесплатно, например в течение 5 дней. Даже если вас не возьмут в дальнейшем, это будет отличной стажировкой.

Нужно ли родителю идти на собеседование вместе с ребенком? Конечно, если у вас много свободного времени, можно и поприсутствовать. Но с другой стороны, если подросток сам проявил инициативу, у него стойкая мотивация, например, заработать на современный гаджет, то пусть он сам пускается в свое первое плавание. Изначально дайте ему рекомендации по внешнему виду, манере поведения, но главное - вселите уверенность.

С другой стороны, родители сами могут нанять своего ребенка. Определить ему круг домашних обязанностей, но не тех, что он выполнял до сих пор и время от времени. Это может быть ежедневное приготовление ужина, разовая генеральная чистка ковров или еженедельная мойка автомобиля.

КОММЕНТАРИЙ

Школьный психолог Юлия Лушова: Чем больше ребенок знает о работе – тем меньше стресса

В подростковом возрасте важно почувствовать себя независимым, а работа и свой личный заработок лучше помогут ребенку это ощутить. Так что польза – однозначная. Работа развивает чувство ответственности, что очень важно. Появляется меньше возможностей ввязаться в сомнительные компании и заниматься всякой ерундой во дворе. Что касается стресса на первой работе – то тут хорошо работает принцип «информирован – вооружен». Чем больше ребенок заранее узнает об условиях работы, требованиях, тем меньше вероятность стрессовых реакций. Родителям обязательно надо подробно обсуждать с ребенком его впечатления от работы. Важно, чтобы ребенок ощущал поддержку со стороны близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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