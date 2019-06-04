2019-06-04T22:08:58+03:00
Происшествия

Наркотики на выбор в Интернете: Зелье из Мариуполя сбывали в Донецке бесконтактным способом

Полиция ДНР перекрыла крупный канал наркотрафика с Украины [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зелье продавали через закладки – пакетики с прикрепленным магнитом. Фото: youtube.com/МВДДНРЗелье продавали через закладки – пакетики с прикрепленным магнитом. Фото: youtube.com/МВДДНР
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Сотрудники МВД в последнее время творят чудеса по резонансным делам. Теперь вот и до наркотрафика из Украины дотянулись.

- Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД задержали группу в составе семи человек, которая наладила бесконтактный сбыт наркотических средств на территории Республики с помощью популярного мессенджера, – сообщили сегодня в центре общественных связей МВД ДНР.

Покупателям предлагался широкий выбор «товара»: каннабис, метамфетамин, кокаин, амфетамин, метадон и экстази. Как говорится, в зависимости от размера кошелька и вкуса клиента.

Через КПП наркотики провозили в баночках со спортивным питанием. Фото: youtube.com/МВДДНР

Через КПП наркотики провозили в баночках со спортивным питанием. Фото: youtube.com/МВДДНР

Часть наркотических и психотропных веществ доставлялась в Республику из Мариуполя, где находился администратор паблика. Он же контролировал бухгалтерию. После того, как покупатель оплатил «товар» через системы Киви-кошелек, Приватбанка или Монобанка ему сообщалось место и время закладки наркотиков. В пакетик с зельем ложился магнит. С его помощью закладку было удобно крепить к металлическим конструкциям тайников.

Дельцы продавали «товар» в розницу и оптом. Через пункты пропуска на линии соприкосновения наркотики провозили в банках со смесями для спортивного питания.

Наркодельцы почему-то еще держали целый арсенал. Фото: youtube.com/МВДДНР

Наркодельцы почему-то еще держали целый арсенал. Фото: youtube.com/МВДДНР

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 15 килограммов наркотиков и психотропов. А еще был обнаружен целый арсенал – около 120 гранат, динамит, аммонал, тротиловые шашки, 18 единиц огнестрельного оружия и более шести тысяч патронов. Для чего наркодилерам столько оружия и взрывчатки, в МВД не сказали. Может тоже продавали бесконтактным способом? Как сопутствующий товар.

Сотрудники УБОП пресекли поставки наркотиков из Украины в Донецк.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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