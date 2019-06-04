Обещать – не значит выполнить: Удастся ли Зеленскому решить проблему с водоснабжением Донбасса

- Критическую ситуацию с функционированием предприятия «Вода Донбасса» правительство решит, как можно быстрее, - пообещал недавно назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк. - Это восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости.

По словам Данилюка, соответствующая договоренность с правительством достигнута на заседании СНБО. Но выполнит ли Кабмин рекомендации Совета нацбезопасности – еще вопрос.

- Во время предвыборной кампании в Верховную раду оппоненты Владимира Зеленского будут бойкотировать выполнение обещаний президента и его назначенцев, чтобы показать недееспособность главы государства, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Цель – уменьшить рейтинги партии Зеленского «Слуга народа». А в правительстве обижены на президента за его попытку отправить Кабмин в отставку.

От работы компании «Вода Донбасса» зависит водоснабжение полутора миллионов жителей по обе стороны линии разграничения в Донбассе. Угроза экологической катастрофы в регионе существует с начала конфликта: системы водообеспечения находятся в зоне боевых действий. Ключевым источником питьевой воды для населения является канал Северский Донец – Донбасс (СДД), объекты которого регулярно обстреливает украинская армия.

Напомним, в марте 2019 года украинские предприятия — поставщики электроэнергии — уведомили «Воду Донбасса» о возможном обесточивании ее объектов за долги. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая принадлежащая Ринату Ахметову «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» вновь заявила о своих намерениях. 23 мая «Вода Донбасса» была частично отключена от электроснабжения. 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах, подконтрольных Киеву, остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили в еще шести населенных пунктах.