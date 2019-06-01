Глава Горловки Иван Приходько: Зеленский - лицедей и лицемер, который пришел на волне популизма

Глава обстреливаемой ВСУ Горловки Иван Приходько прокомментировал действия президента Украины Зеленского.

- Что касается деятельности президента Зеленского на новом для него посту президента с уверенностью могу сказать, что веры ему в Донбассе нет и не будет. Как можно верить президенту, красной нитью предвыборной компании которого было установление мира на Донбассе мирным дипломатическим путем? – говорит Приходько. - «Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», - говорил Зеленский. А теперь он публично заявляет, что Донбасс не получит особый политический статус, что он не подпишет закон об амнистии, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, что не планирует отменять закон о языке. А это ключевые требования народа Донбасса! «Сепаратистам придется отвечать за свои действия. Никто прощать бандитов не будет», - заявлял Владимир Зеленский. Сепаратистов – то есть нас с вами, всех тех, кто в 2014 году сделал свой выбор в пользу независимости братских Республик от страны, которая выбрала путь нацизма и притеснения русскоговорящего населения со всеми его культурными особенностями, за что мы до сих пор платим кровавую цену – цену жизней наших сограждан.

Дончане и сами быстро убедились, что президент даже не собирался выполнять предвыборные обещания, а просто нагло врал. Факты говорят сами за себя - бывшие сотрудники Коломойского заняли ключевые посты. Что мы видим далее? Участившиеся обстрелы Республик со стороны ВФУ. Жертвы среди мирного населения: 28 мая тяжело ранена горловчанка Вера Сапон, проживающая в Никитовском районе города, 30 мая пострадали дончане, в том числе и ребенок 8 лет.

- Всем нам будет сложно забыть, как президент Зеленский выступая перед украинскими войсками, воевавшими против республик, Зеленский страстно посылал украинским военным воздушные поцелуи и от души благодарил их. «Мужики, низкий вам поклон за то, что защищаете нас от «этих мразей»», - говорил он, так называя защитников Донбасса и Луганска. Жители Донбасса за столько короткий срок уже успели понять, что обещаниям нового украинского президента грош цена. Причина – в страхе перед воинствующими националистами, а также в привычке следовать указаниям Вашингтона и небезысвестного олигарха Коломойского, который в 2014 году финансировал создание добробатов «Днепр» и «Азов», о зверствах которых в отношении мирных жителей все хорошо наслышаны, - продолжил Приходько.- Зеленский говорил, что он простой человек, не политик, который пришел сломать систему Порошенко, будучи «результатом его ошибок и обещаний».

Но нас не обмануть. Зеленский - лицедей и лицемер, который пришел на волне популизма. Амнистия, которую украинская влась милостиво обещала дончанам, нужна не мирным гражданам, а тем, кто шестой год их утюжит. Как показывает история, в Киеве к власти часто приходили люди, за которых народ Украины поднимал революции. Ющенко, Янукович, Порошенко – они быстро очаровывали людей, однако, каждый из них был выгнан, освистан и забыт.