2019-06-01T10:44:14+03:00
Политика

Глава Горловки Иван Приходько: Зеленский - лицедей и лицемер, который пришел на волне популизма

Жителей Донбасса сложно обмануть лживыми обещаниями очередного президента Украины, а амнистию должны выпрашивать не дончане, а украинские вояки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Иван Приходько: веры Зеленскому в Донбассе нет и не будет. Фото: архив Ивана ПриходькоИван Приходько: веры Зеленскому в Донбассе нет и не будет. Фото: архив Ивана Приходько
Изменить размер текста:

Глава обстреливаемой ВСУ Горловки Иван Приходько прокомментировал действия президента Украины Зеленского.

- Что касается деятельности президента Зеленского на новом для него посту президента с уверенностью могу сказать, что веры ему в Донбассе нет и не будет. Как можно верить президенту, красной нитью предвыборной компании которого было установление мира на Донбассе мирным дипломатическим путем? – говорит Приходько. - «Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», - говорил Зеленский. А теперь он публично заявляет, что Донбасс не получит особый политический статус, что он не подпишет закон об амнистии, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, что не планирует отменять закон о языке. А это ключевые требования народа Донбасса! «Сепаратистам придется отвечать за свои действия. Никто прощать бандитов не будет», - заявлял Владимир Зеленский. Сепаратистов – то есть нас с вами, всех тех, кто в 2014 году сделал свой выбор в пользу независимости братских Республик от страны, которая выбрала путь нацизма и притеснения русскоговорящего населения со всеми его культурными особенностями, за что мы до сих пор платим кровавую цену – цену жизней наших сограждан.

Дончане и сами быстро убедились, что президент даже не собирался выполнять предвыборные обещания, а просто нагло врал. Факты говорят сами за себя - бывшие сотрудники Коломойского заняли ключевые посты. Что мы видим далее? Участившиеся обстрелы Республик со стороны ВФУ. Жертвы среди мирного населения: 28 мая тяжело ранена горловчанка Вера Сапон, проживающая в Никитовском районе города, 30 мая пострадали дончане, в том числе и ребенок 8 лет.

- Всем нам будет сложно забыть, как президент Зеленский выступая перед украинскими войсками, воевавшими против республик, Зеленский страстно посылал украинским военным воздушные поцелуи и от души благодарил их. «Мужики, низкий вам поклон за то, что защищаете нас от «этих мразей»», - говорил он, так называя защитников Донбасса и Луганска. Жители Донбасса за столько короткий срок уже успели понять, что обещаниям нового украинского президента грош цена. Причина – в страхе перед воинствующими националистами, а также в привычке следовать указаниям Вашингтона и небезысвестного олигарха Коломойского, который в 2014 году финансировал создание добробатов «Днепр» и «Азов», о зверствах которых в отношении мирных жителей все хорошо наслышаны, - продолжил Приходько.- Зеленский говорил, что он простой человек, не политик, который пришел сломать систему Порошенко, будучи «результатом его ошибок и обещаний».

Но нас не обмануть. Зеленский - лицедей и лицемер, который пришел на волне популизма. Амнистия, которую украинская влась милостиво обещала дончанам, нужна не мирным гражданам, а тем, кто шестой год их утюжит. Как показывает история, в Киеве к власти часто приходили люди, за которых народ Украины поднимал революции. Ющенко, Янукович, Порошенко – они быстро очаровывали людей, однако, каждый из них был выгнан, освистан и забыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Для Украины это закончится катастрофой»: В Крыму оценили желание незалежной ввести санкции против музеев полуострова
Так называемое Министерство «временно оккупированных» территорий Украины инициировало санкции против 28 российских научных и музейных учреждений
«Схожесть с Вермахтом»: политолог предположил – какая участь ждет украинскую армию и ее наставников
Донецкий политолог Вячеслав Смирнов прокомментировал экспертизу Генпрокуратуры Украины, которая констатировала – ВСУ действуют на территории Донбасса – незаконно
Новости 24
Ветеран АТО несколько лет насиловал собственную дочь
В Луганске прошла акция-буккроссинг «Прочитал – отдай другому»
Члены избирательной комиссии ЛНР станут наблюдателями на выборах в Южной Осетии
Где в РФ на летних каникулах отдохнут школьники ДНР?
Актриса муздрамы Донецка представит Республику в российской Школе Калягина
Сотрудники МВД ЛНР эвакуировали из серой зоны тело погибшего мирного жителя
В Донецке пройдет книжная ярмарка добра "КнигоДар"
В Донецке стартовал прием заявок для участия в «забеге Героев» с призовым фондом больше миллиона рублей
Глава Горловки Приходько: веры Зеленскому в Донбассе нет и не будет
Обстрелы ЛНР: Украинские силовики два раза открыли огонь по населенному пункту Фрунзе
Пушилин исполнил мечту мальчика из Шахтерска
Украинские вояки разбросали над прифронтонтовой Саханкой издевательские листовки
В ДНР сокращен комендантский час: реакция дончан
В ДНР сокращен комендантский час