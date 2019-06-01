Погода на лето 2019 в Донецке: что обещают синоптики

В столицу ДНР пришло лето, а значит - наступил сезон отпусков. Горожанам уже интересно узнать какой будет погода 2019 в Донецке, что распланировать свой отдых. Желающих поехать на морское побережье в дождливую погоду не найдется, курортникам нужны ясные солнечные дни. А вот дачников наоборот – интересуют осадки – от них зависит урожай.

Синоптики прогнозируют, что начало лета в Донецке будет дождливым и облачным. В целом же - жары не миновать.

Июнь

Стартует первый месяц лета с четырехдневной знойной жары (до +33), после придут дожди. Пасмурные дни закончатся лишь к концу месяца. Всего же в июне ожидается 18 дождливых дней. По прогнозу синоптиков минимальной температурой будет +17 градусов, максимальной +33.

Июль

Первые шестнадцать дней июля ожидаются засушливыми. Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти только 17, 18 и 30 июля. Минимальная температура +23, максимальная - +30 градусов.

Август

Только 15 августа в Донецке будет идти дождь, остальные дни месяца по прогнозу синоптиков ожидаются засушливыми. Минимальная температура +22, максимальная +31.

В целом, лето в 2019 году будет не таким жарким, как в прошлом. В 2018 году температура доходила до +35 градусов.

Но стоит понимать, что прогнозы синоптиков на столь долгий срок оправдываются на 70%.