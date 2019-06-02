2019-06-02T21:03:05+03:00
Общество

Для посещения могилы Старухина организуют автобус

8 июня в парке Щербакова состоятся футбольные посиделки памяти легендарного форварда [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Для посещения могилы Старухина организуют автобус. Фото: Вячеслав ШарафутдиновДля посещения могилы Старухина организуют автобус. Фото: Вячеслав Шарафутдинов
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В субботу, 8 июня, в парке имени Щербакова в пятый раз состоятся футбольные посиделки, посвященные памяти легендарного форварда Виталия Старухина. Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

- В 15.00 отправится автобус от стадиона «Шахтер» до кладбища «Донецкое море», для посещения могилы Виталия Владимировича, - сказал он.

Специальные гости футбольных посиделок – легендарный защитник «Шахтера» и сборной СССР Виктор Звягинцев, многолетний партнер Старухина – Александр Васин и дочь Виталия Владимировича – Лариса.

Вячеслав Шарафутдинов – о мероприятиях, посвященных памяти легендарного форварда Виталия Старухина.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Начало - в 17.00.

Адрес: парк имени Щербакова, улица Стадионная, 1е.

ИСТОЧНИК KP.RU

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