Эксперты Генеральной прокуратуры незалежной констатировали – Вооруженные силы Украины действуют на территории Донбасса – незаконно, согласно семнадцатой статьи конституции. Об этом 29 мая заявил адвокат бывшего начальника Генштаба ВСУ Олег Животов.

- Впервые в истории Украины эксперты установили, что ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны, - говорит он. - Они предназначены только для отражения внешней агрессии.

Результат обстрела ВСУ. Партизанский проспект в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отменить экспертизу невозможно. Она носит статус процессуального документа.

- То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в «АТО», - заявил Животов.

Нюрнбергский трибунал - 2 неминуем

Мирные жители Донбасса считают, что украинской армии давно пора разворачивать свои пушки и ждать международного трибунала.

- Во время Второй мировой войны Гитлер и его шайка считали себя бессмертными в политическом плане, они творили, что хотели, - рассказывает «Комсомолке» политолог Вячеслав Смирнов. - Кстати здесь можно проводить параллели между действиями вермахта и украинской армией, даже названия групп одинаковые: группы Юг, Центр... Но, тем не менее, нюрнбергский процесс состоялся – командиры-фашисты были осуждены.

Результат обстрела ВСУ. 15 участок вблизи донецкого аэропортаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Смирнов считает, что когда действиями Вооруженных сил Украины заинтересуется международный суд, то всплывут и все задокументированные специалистами республик Донбасса преступления солдат-призывников и особенно нацбатов незалежной.

- Учет зверств, которые совершали военные преступники, ведется с самых первых дней. Некоторые материалы уже посылались в международный суд по правам человек лично от пострадавших, например, горловчанка Анна Тув, которая в результате обстрела со стороны Украины потеряла мужа и дочь, - говорит Вячеслав Витальевич. – Вот только вряд ли это дело в серьез рассматривалось там. Фемида фемидой, но существует политический вектор, который запрещает обнародовать подобного рода дела. Тем более что Запад спонсирует, и побуждает украинскую власть к совершению военных преступлений.

Снимут Луценко – падет и Порошенко

Политолог считает, что отношение иностранных кураторов к Украине может резко поменяться после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки (2020), Франции и канцлера Германии (2022).

- Опять же, вместе с ними должен полностью перезагрузиться парламент. Огромных надежд к переменам тоже не стоит питать. Все помнят, когда ожидалось, что придя к власти, Трамп разорвет анти-российскую риторику, - подчеркивает Смирнов. - Как и Зеленский. Все думали, что он прекратит «бесогонство» в стране, но нет. Россия для него враг. Донбасс продолжают обстреливать с его же подачки, во время его визита на фронт. Но суд будет. Его не избежать.

Результат обстрела ВСУ. Киевский район ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Украине уже заводятся уголовные дела в отношении экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

- Пока на своем посту будет находиться главный прокурор Юрий Луценко – лед не тронется. Он своего кума Порошенко судить не будет, - отметил Вячеслав Смирнов. – Рано или поздно его снимут с должности и тогда Порошенко вместо того, чтобы участвовать в парламентских выборах – будет бежать. То, что мы сейчас видим – предсмертные конвульсии его политической карьеры.

«Казнить нельзя помиловать»

Большинство дончан считает, что судить надо всех: от высокопоставленных командиров до рядовых украинской армии.

- Все они пришли с оружием к мирным жителям: убивали, грабили – никаких поблажек – высшая мера наказания, - говорит пенсионерка Валентина Громовая. – Потому что, как говорил мне мой отец-фронтовик: на любое зло нужно отвечать по справедливости жестко.

Разрушенная украинскими солдатами школа в НикишиноФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате военной агрессии Украины, по данным ООН, в Донбассе погибло 13 тысяч человек, в том числе и больше ста детей. 30 тысяч граждан – получили ранения. Разрушены тысячи жилых домов и сотни объектов инфраструктуры.

- Глаза закрывать нельзя. По моему мнению, начинать нужно с Александра Турчинова, который подписал указ о начале «АТО». Потом Петра Порошенко, который отдавал приказы открывать огонь и разжигал вражду, - говорит учитель истории Владислав. – Дальше – командиров, которые исполняли преступные приказы и рядовых.

Пожелания украинских солдат детям. Фото: sysadmins.ru

Особое внимание жители Донбасса просят уделить националистическим батальонам.

- Некоторых рядовых украинской армии можно не сажать в тюрьмы, но задействовать их в восстановлении наших городов. Присылать их сюда группами, и под контролем наших защитников, они должны отработать определенное количество времени, - предлагает частный предприниматель из Макеевки Анна. – А деньги на строительство должны выделяться из украинского бюджета, не из нашего же. Они это натворили, они должны и устранять.

Многих мужчин призывного возраста в незалежной насильно забирали в армию прямо с улиц, с кинотеатров, с кафе. Некоторых присылали на фронт и они просто отсиживались – они не хотели войны. Поэтому дончане считают, что «такие» могут отделаться принудительными работами.

- Тех, кто из националистических батальонов наказать по законам военного времени. И никак иначе, - уверен военный-пенсионер Виктор Анатольевич. - Они добровольно шли убивать – получали от этого удовольствие. В тех поселках, что они захватывали – происходил настоящий ад.