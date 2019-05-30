2019-05-30T11:21:13+03:00
Политика

Курт Волкер хочет резни в Донбассе?

Спецпредставитель Госдепартамента США дал неоднозначную оценку процессу урегулирования конфликта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Курт Волкер вновь голословно обвиняет Россию вместо поиска реальных путей урегулирования конфликта. Фото: politeka.netКурт Волкер вновь голословно обвиняет Россию вместо поиска реальных путей урегулирования конфликта. Фото: politeka.net
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На видеоконференции специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер вновь попытался свалить с больной головы на здоровую. Мол, в бедах Украины виновата Россия. По крайней мере – в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Как оказалось - по мнению Волкера - Украина выполнила свою часть Минских соглашений и дальнейшее продвижение минского процесса сейчас зависит от России.

- От России зависит прекращение огня, вывод войск, роспуск незаконных вооруженных формирований, роспуск народных республик. – заявил Курт Волкер.

Спецпредставитель США почему-то умолчал, что именно украинская армия продолжает усиленно расстреливать города и поселки из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Что Киев отказывается обменивать пленных по принципу «всех на всех». Что не снял экономическую блокаду и не выплачивает пенсии. Наконец, что выполнение Минских соглашений имеет определенную последовательность, которая не позволит украинским силовикам устроить резню в Донбассе. В частности, разоружению защитников республик должно предшествовать принятие Украиной закона об амнистии. А этого документа в Киеве нет даже в виде проекта. Так о каком выполнении Украиной Минских соглашений идет речь?

Президент России Владимир Путин еще в октябре 2017 года на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Киев саботирует каждый пункт Минских соглашений. И все это видят и осознают.

- Нет ни одного шага в сторону их выполнения. Украина не в состоянии их выполнить, - добавил российский лидер. - Если в ситуации со статусом Донбасса не принять закон об амнистии, то закрытие границ ДНР и ЛНР и РФ приведет к резне. Там будет резня, а мы этого не допустим.

В этом случае по словам Путина на юго-востоке Украины образуется Сребренница, как в Сербии. Напомним, что в Сребреницком анклаве, объявленном ООН «зоной безопасности», в 1995 году было убито около 8 тысяч боснийских мусульман.

Между прочим, Курт Волкер посетовал на отсутствие его встреч с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым.

- Встреча Суркова с Волкером не планируется, – прокомментировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - И дело не в выборах в Украине. Просто с Волкером не о чем говорить. Его позиция известна и неприемлема. В продолжении диалога появится смысл, когда и если эта позиция изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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