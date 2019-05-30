Выборы в Верховную раду Украины: Откликнутся ли жители Донбасса на призыв Киева участвовать в голосовании

На Украине полным ходом идет кампания по досрочным парламентским выборам, они назначены на 21 июля. Уже 31 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна создать окружные комиссии. А до 20 июня партии и мажоритарщики обязаны подать документы для регистрации. Выборы проходят по смешанной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

НАСТУПИЛИ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В Киеве снова рассчитывают на участие в голосовании дончан и луганчан. По данным Центризбиркома Украины - в республиках Донбасса сейчас проживают 2 миллиона 800 тысяч совершеннолетних жителей. Право голоса имеют даже те из них, кто не оформлен в качестве переселенца. Для этого они должны заранее зарегистрироваться.

- Каждый желающий должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей (как правило, находятся в зданиях местных администраций. Авт.) и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно, - рассказала на своей странице в Facebook глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что для избирателей, чей избирательный адрес находится на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, достаточно паспорта с соответствующей регистрацией.

В агитацию сразу же включились различные общественные организации. Они призывают дончан и луганчан заранее пройти регистрацию. Мол, потом придется в очередях стоять.

Жительница Макеевки Валентина Петровна еще во время президентских выборов проигнорировала приглашения из Киева.

- А за кого там голосовать? – сказала «КП» пенсионерка. – Порошенко за пять лет так и не договорился с Донбассом о мире. А Зеленский уже заявил, что не сядет за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Значит, война будет продолжаться.

Как в воду глядела макеевчанка. После избрания Владимира Зеленского на пост президента ничего не изменилось на передовой. Те же обстрелы, разрушения домов и коммуникаций. Ранения и гибель людей. Хотя все это можно остановить одним лишь приказом верховного главнокомандующего.

«ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШУТИЛ О МИРЕ»

- Своим же недавним визитом на передовые позиции украинских войск Зеленский еще раз подтвердил, что его слова о мире в Донбассе, произнесенные на инаугурации, надо воспринимать как шутку из передачи «Вечерний квартал», - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – В этой ситуации надежды дончан обращены в сторону России. После решения Президента России Владимира Путина о выдаче гражданам ДНР и ЛНР паспортов РФ в республиках значительно усилились пророссийские настроения. Люди надеются на ускорение процесса сближения с Россией, интеграцию социальных и экономических связей. И главное на то, что Россия вынудит Киев остановить войну, которая всем опостылела.

Политолог считает, что в день голосования в Верховную раду жители республик не поедут на Украину, как это уже сделали на президентских выборах. Напомним, 21 апреля – в день голосования во втором туре – в пунктах пропуска было пусто. А в предыдущие дни (19 и 20 апреля) линию разграничения пересекли 45 и 38 тысяч человек соответственно. В обе стороны.

- Если кто-то из дончан и луганчан и будет голосовать на этих выборах, то скорее всего отдаст голос за партии и движения, которые последовательно стоят на принципах немедленного прекращения огня в Донбассе, снятии блокады и начала диалога между сторонами конфликта, – поясняет Кузьменко. – Ведь не случайно в первом туре президентских выборов жители Донбасса отдали предпочтение не Зеленскому, а Юрию Бойко.

Юрий Бойко едва ли не единственный кандидат в президенты, который открыто предложил договориться всем сторонам конфликта в Донбассе. platform.org.ua

ПАРТИЯ БОЙКО – НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Между прочим, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович) занимает второе место в партийном рейтинге в преддверии выборов. Результаты опроса обнародовали аналитический центр «Варшавский институт» и портал «Ягеллония».

- Согласно данным опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», украинским институтом социальных исследований имени Яременко и группой «Рейтинг», партия Зеленского «Слуга народа» набрала бы 39,9%. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,9%. На третьем «Блок Петра Порошенко» — 10,6%». В Верховную Раду проходят партия «Батькивщина» (9,1%) Юлии Тимошенко, а также «Сила и честь» (5,1%), лидером которой является Игорь Смешко, - говорится в публикации.