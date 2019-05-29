Заброшенный и разрушенный памятник пограничникам под Стылой отремонтирован силами дончан

История эта началась с фотографии, которую неравнодушные жители Старобешевского района прислали Александру Мальцеву, главному специалисту департамента по патриотизму при Главе ДНР, известному в ДНР военному археологу-поисковику.

- Прислали фотографию, на которой запечатлен памятник пограничникам, который находится в весьма плачевном состоянии. Вот-вот разрушится. Я посмотрел архивы, поработал, оказалось, что там в 1941 году погибли наши пограничники, которые числились без вести пропавшими. На памятнике ни одной фамилии не значилось. А в документах архива министерства обороны Российской Федерации есть документы, которые открывают нам картину боев осени 1941 года

Александр Мальцев у мемориала до начала восстановительных работ. Фото: А.Мальцев

Александр Мальцев по документам установил, что на этой высоте 151.9 800 метров северо-восточнее села Стыла сражались и погибли в бою 15 октября 1941 года пограничники второй комендатуры 95 погранотряда НКВД ЮФ. Здесь же и похоронены в братской могиле.

Кто был похоронен в братской могиле на памятнике не значилось. Фото: А.Мальцев

Елтышев Иван Григорьевич старший сержант 1918-15.10.1941 Свердловская область, Шалинский район, село Салвынка

Лягуша Филипп Григорьевич старший лейтенант 1910-15.08.1941 Украинская ССР Полтавская область, Лазорковский район село Духова

Подылин Александр Анисимович красноармеец 16.10.1941

Полянский Николай Андреевич красноармеец 1920-16.10.1941 Саратовская область, Красно-Партизанский район, село Толстовка

Рачков Василий Егорович, красноармеец 16.10.1941

Романенко Николай Арсентьевич командир отделения 1918-15.08.1941 Украинская ССР Сталинская область, город Красноармейск.

Таким мемориал был до восстановления. Фото: А. Мальцев

Вот что еще известно о том бое

Из летописи 95-го Надворнянского пограничного отряда войск НКВД СССР:

"С 14 октября 1941 года – 95-й пограничный отряд вновь в тяжёлых оборонительных боях. На сей раз ему приказано было занять и удерживать рубеж, проходящий по правому берегу реки Кальмиус вблизи районного центра Старобешево.

Лягуша Филипп Григорьевич . Фото: архив министерства обороны

Первыми в схватку вступили регулярно высылаемые в предполье разведгруппы. Это случилось 16 октября в трёх километрах от села Николаевка Старобешевского района: два стрелковых отделения во главе с 31-летним начальником резервной заставы старшим лейтенантом Филиппом Григорьевичем Лягушей преградили путь вперёд колонне вражеских разведывательно-дозорных бронеавтомобилей. В неравном поединке погиб офицер Ф.Г. Лягуша и несколько бойцов. Оставшиеся в живых вынуждены были рассеяться по полю, но и враг, после понесённых потерь, вынужден был повернуть назад.

На рассвете 17 октября 1941 года тела павших были подобраны боевыми побратимами и с отданием воинских почестей погребены на окраине села Стыла. Теперь на этом месте воинский мемориал".

- Я разместил фотографию разрушенного мемориала в соцсетях и предложил всем сообща отремонтировать памятник и сделать табличку с именами похороненных тут красноармейцев. Тем более день Пограничника на носу. Времени было маловато, но мои друзья и подписчики не подкачали. Небольшими сумами сбросились неравнодушные люди, часть добавили мы, часть дал заместитель министра обороны, Деян Берич поучаствовал. Донецкие ребята бизнесмены дали цемент, сетки, пленку, загустители, затвердители. Мы заказали плиты и еще нам хватило денег на красивый рисунок рукопашного боя на пограничный столб и табличку на него, что особо символично ко дню пограничника.

Со всем этим добром, захватив по дороге председателя сельского совета Стылы, прибыли на памятник.

- В Стыле также оказались неравнодушные люди, которые вызвались нам помочь в восстановлении памятник. Председатель, кстати, очень нам помог, решением РПО «Донбасс» ему вручена почетная грамота . Вот так спустя 76 лет удалось установить имена семи неизвестных воинов Красной Армии, погибших на высоте 151.9. Теперь их имена нанесены на мемориальную плиту. Открытие памятника прошло с соблюдением всех воинских традиций и религиозных ритуалов.

Успели как раз ко дню пограничника. Справились за 10 дней. Фото: А.Мальцев

Открытие восстановленного памятника прошло вчера при небольшом скоплении людей, но очень душевно. И красиво получилось.