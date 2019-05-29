Погода на июнь 2019 в Донецке: первый месяц лета будет дождливым
По прогнозу синоптиков погода в июне 2019 в Донецке будет жаркой. Лето начнется с 32 градусов тепла.
В целом, больше половины июня – будет дождливой. Гидрометцентры предвещают 18 дней с осадками.
Желающим отдохнуть в июне на море, следует заранее распланировать дни, когда ехать на единственный курорт ДНР, чтобы не застать дождливую погоду на протяжении всего отпуска.
1 июня, суббота– +18+32, солнечно
2 июня, воскресенье - +20+32, солнечно
3 июня, понедельник - +21+33, облачно
4 июня, вторник - +22+29, облачно
5 июня, среда- +20+29, дождь с грозой
6 июня, четверг- +20+25, дождь с грозой
7 июня, пятница- +18+30, дождь
8 июня, суббота- +16+23, ливневый дождь
9 июня, воскресенье- +13+24, дождь
10 июня, понедельник - +14+24, дождь
11 июня, вторник - +15+23, ливневый дождь
12 июня, среда- +17+24, дождь
13 июня, четверг- +16+22, дождь
14 июня, пятница- +17+23, дождь
15 июня, суббота- +16+25, дождь
16 июня, воскресенье- +17+26, дождь
17 июня, понедельник - +17+25, солнечно
18 июня, вторник- +15+27, солнечно
19 июня, среда- +16+28, солнечно
20 июня, четверг- +18+22, дождь
21 июня, пятница- +16+23, дождь
22 июня, суббота- +17+25, дождь
23 июня, воскресенье- +16+23, солнечно
24 июня, понедельник - +13+25, солнечно
25 июня, вторник- +14+26, солнечно
26 июня, среда- +15+26, дождь
27 июня, четверг - +16+25, дождь
28 июня, пятница - +15+26, дождь
29 июня, суббота - +18+29, солнечно
30 июня, воскресенье - +17+28, солнечно
ИСТОЧНИК KP.RU