2019-05-29T19:14:20+03:00
Общество

Погода на июнь 2019 в Донецке: первый месяц лета будет дождливым

Погода на июнь 2019 в Донецке будет и жаркой, и пасмурной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: doneck-news.comФото: doneck-news.com
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По прогнозу синоптиков погода в июне 2019 в Донецке будет жаркой. Лето начнется с 32 градусов тепла.

В целом, больше половины июня – будет дождливой. Гидрометцентры предвещают 18 дней с осадками.

Желающим отдохнуть в июне на море, следует заранее распланировать дни, когда ехать на единственный курорт ДНР, чтобы не застать дождливую погоду на протяжении всего отпуска.

1 июня, суббота– +18+32, солнечно

2 июня, воскресенье - +20+32, солнечно

3 июня, понедельник - +21+33, облачно

4 июня, вторник - +22+29, облачно

5 июня, среда- +20+29, дождь с грозой

6 июня, четверг- +20+25, дождь с грозой

7 июня, пятница- +18+30, дождь

8 июня, суббота- +16+23, ливневый дождь

9 июня, воскресенье- +13+24, дождь

10 июня, понедельник - +14+24, дождь

11 июня, вторник - +15+23, ливневый дождь

12 июня, среда- +17+24, дождь

13 июня, четверг- +16+22, дождь

14 июня, пятница- +17+23, дождь

15 июня, суббота- +16+25, дождь

16 июня, воскресенье- +17+26, дождь

17 июня, понедельник - +17+25, солнечно

18 июня, вторник- +15+27, солнечно

19 июня, среда- +16+28, солнечно

20 июня, четверг- +18+22, дождь

21 июня, пятница- +16+23, дождь

22 июня, суббота- +17+25, дождь

23 июня, воскресенье- +16+23, солнечно

24 июня, понедельник - +13+25, солнечно

25 июня, вторник- +14+26, солнечно

26 июня, среда- +15+26, дождь

27 июня, четверг - +16+25, дождь

28 июня, пятница - +15+26, дождь

29 июня, суббота - +18+29, солнечно

30 июня, воскресенье - +17+28, солнечно

ИСТОЧНИК KP.RU

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