«С вами наши святые»: Московские волонтеры привезли на Саур-Могилу алтарную икону Богородицы «Нерушимая стена»

Группа волонтеров «Москва-Донбасс» помогает родному краю с первых дней войны. В канун Дня Победы ее руководитель, член правления «Землячества Донбассовцев» в Москве Елена Романенко доставила на мемориальный комплекс «Саур-Могила» алтарную икону Богородицы «Нерушимая стена».

Ее владимирские иконописцы написали специально для храма-часовни благоверного князя Александра Невского. Этот храм в память об ополченцах, погибших в боях за Саур-Могилу летом 2014 года, у кургана был открыт в сентябре 2017 года.

КАК СОЗДАВАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ОБЕРЕГ ДОНБАССА

Мечта сделать оберег для Донбасса у Елены Романенко возникла после того, как в музее Вяземского котла она увидела икону Божьей Матери, именуемую «Одигитрия» (с греческого - «Путеводительница») Смоленская.

Икону, специально написанную для защиты Донбасса от врагов, установили в храме у кургана Саур-Могила. Фото: ДАН

- На этой иконе я впервые увидела рядом с Богородицей воинов, погибших в Вяземском котле (в него советские войска попали в октябре 1941-го. – Авт.), - рассказывает «Комсомолке» Елена Михайловна. – Подумала, что было бы здорово сделать такую икону для разрушенного Донецкого аэропорта или Саур-Могилы, политой кровью еще наших отцов и дедов. Два дня вынашивала задумку, и тут мне позвонил известный иконописец из поселка Мстера Владимирской области Николай Шаландин. Он сказал, что написал икону для горловской больницы, и спросил: «Сможем мы ее передать?». Согласившись, я поинтересовалась, не напишет ли он для защиты жителей Донбасса от врагов Смоленскую Богоматерь. Николай пообещал помочь и позвонил мне через два дня. «Одигитрия» - икона одного события», - сказал он, предложив посвятить будущую икону Саур-Могиле, которая станет оберегом для всего Донбасса!

Огромную алтарную икону Богородицы «Нерушимая стена» полгода писали двенадцать мастеров-художников из Мстеры Владимирской области. Основную работу выполнил Николай Шаландин. Соорганизатором одноименного проекта выступил руководитель творческой иконописной мастерской «Зодчий» Валерий Изюмский.

- Когда выезжали в Донбасс, я боялась, как провезем иконы, - вспоминает Елена Романенко. – Иконописец Изюмский успокоил: «Богородица сама себе проложит дорогу и вас проведет». Так и было. Ни одной минуты не стояли ни на российской, ни на республиканской таможнях. Это просто поразительно!

На иконе «Нерушимая стена» Богородица в центре. Слева от нее изображен главный кафедральный Спасо-Преображенский собор Донецка, справа – Саур-Могила и часовня. У подножия Царицы Небесной розы донецкие.

- Поднятые вверх над терриконами и донецкой степью руки Пресвятой Богородицы означают, что отныне Донбасс находится под ее защитой, - сказала Елена Михайловна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/703740" frameborder="0"></iframe> Елена Романенко об истории создания иконы для Донбасса.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Созданная на молитвенную память икона еще больше скрепит неразрывными духовными узами православных людей России и Донбасса, - отметил вице-президент «Землячества Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов.

РЕЗНЫЕ ИКОНЫ ДЛЯ СЛЕПЫХ

Вместе с иконой Богородицы «Нерушимая стена» московские волонтеры привезли на донецкую землю еще пятнадцать рукописных произведений духовной живописи. Среди них несколько резных икон.

- Это иконы для слепых, которые можно читать и смотреть руками, - объясняет руководитель волонтерской группы «Москва-Донбасс».

Их передал иконописец из Брянска Иван Богомаз Республиканскому обществу слепых. Это он сделал после того, как узнал, что в прошлый свой приезд Елена Романенко помогала интернату для слабовидящих, плохослышащих и немых детей.

Все иконы, доставленные волонтерами из России, написаны для больниц, школ-интернатов, кадетских корпусов и воинских частей Донецка, Горловки и Докучаевска. Прежде чем Елена Михайловна передала их тем, кому они предназначались, уникальные обереги неделю экспонировали в «Арт-Донбассе».

Произведения духовной живописи вызвали у дончан интересФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Выставку организовали буквально за несколько часов, - рассказывает директор этого художественного музея Екатерина Калиниченко. - Показать уникальные иконы дончанам предложил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин на встрече с представителями «Землячества Донбассовцев» Москвы.

Среди привезенных рукописных произведений духовной живописи – икона, из которой вынимается крест.

- Ее передал батюшка Александр Свято-Николаевского храма поселка Мстера после освящения иконы Богородицы «Нерушимая стена», - говорит Елена Романенко. - Он попросил отдать ее полковому священнику, чтобы тот этим распятием благословлял воинов-защитников.

Елена Романенко показала полковую икону с крестом, которым благословляют воинов-защитниковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Все иконы проделали путь длиной более 1800 километров из Брянска через Москву и Мстеру в Донецк под охраной ветеранов-защитников Донбасса.

Кстати, с первый дней войны владимирские иконописцы через «Землячество Донбассовцев» передали в приюты, интернаты, детские сады, больницы, дома престарелых и воинские части более шестидесяти своих произведений духовной живописи.

- С вами наши святые! - сказала руководитель волонтерской группы «Москва-Донбасс», добавив, что для русского мира Донбасс – это земля героев.

СЕКРЕТЫ МОНАХОВ

«С вами наши святые». Фото: Елена Романенко

Иконописцы Мстеры Владимирской области России обладают тайным знанием написания икон.

- Уникальный стиль византийской школы появился там в Богоявленском мужском монастыре еще в двенадцатом веке, - рассказала «КП» директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. - Традиционная мстерская иконопись имеет удивительное художественное своеобразие. Это – миниатюрное письмо с использованием пейзажей, храмов, горок.

СПРАВКА «КП»

«Землячество Донбассовцев» Москвы - это сообщество людей, которые либо родились в Донбассе, либо учились и жили, либо имеют донбасские корни, либо защищали ДНР и ЛНР. Всего на сегодня 700 человек.

Волонтеры «Москва-Донецк» оказывают попавшим в беду землякам гуманитарную помощь, проводят выставки, благотворительные концерты, а также вывозят детей из-под обстрелов на отдых, оздоровление и реабилитацию.

В рамках международного проекта «Берегиня Донбасса» проходит акция «Розы Донецка – городам России». В этом году делегация из Донецка высадила символы столицы ДНР в Грозном и Владикавказе. А в сентябре 2017 года саженцы роз в знак благодарности, подарили столице России – их высадили на Поклонной горе.

Еще «Землячество Донбассовцев» каждый год вывозит донецких детей на «Кремлевскую елку» в Москву. В этом году зимние каникулы в столице России провели шестьдесят ребятишек.