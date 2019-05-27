2019-05-27T11:32:45+03:00
Политика

«Охота на ведьм». В незалежной любой бомж становится шпионом

Подозреваемый в сепаратизме рассказал о том, как его допрашивали
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Буквально каждую неделю в незалежной сажают нового «сепаратиста» или того, кто таковым показался. ФОТО: kumar.dn.uaБуквально каждую неделю в незалежной сажают нового «сепаратиста» или того, кто таковым показался. ФОТО: kumar.dn.ua
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«Охота на ведьм» в подконтрольной Киеву территории продолжается. Буквально каждую неделю сажают нового «сепаратиста» или того, кто таковым показался. Минимальный срок лишения свободы – пять лет. Это «просто за базар» - как говорят на зоне.

Один из подозреваемых в сепаратизме рассказал, что было с ним на допросе.

- Иду домой мимо магазина, - говорит житель Славянского района, - Пива выпил немного. Вдруг наскакивают сзади камуфляжники. Скрутили, отвели в полицейский участок. Вышел мужик в штатском. Спрашивает:

- Боевикам помогаешь?

- Каким именно? – не понял я и получил удара по голове.

- Шутишь, сволочь! Российским, конечно! Ты танк видел в поселке?

- Видел, конечно. Стоит месяца два.

- Вот, шпион ты, значит. А кому говорил о танке?

- Никому, с соседом только «под пиво» трепались.

- Значит, приходящий агент сепаратистов был. Вместе сядете!

Как освободили моего собеседника – это отдельная история.

- Жена сразу же, пока дело не отправили из района в город, побежала к куму. Занять денег просила. У него не было столько. Быстро сориентировался – продал двух свинок живым весом, и вот я на свободе!

- А «приходящего агента» схватили? – Спрашиваю.

- Нет, больше в поселке не показывается. Соседи ж уже рассказали, что со мной было и кого теперь ищут…Ну какой он агент? Смешно! Танки видим везде, а мой приходящий сосед просто «кружит» с товарищами в других местах. Подрабатывает строителем. Под пиво о танках и прочей технике расскажет много. Лишь бы по голове не били.

Источник «КП» рассказал как проходят спецоперации по отлову неугодных.

- Это выглядит так: колонна из грузовиков и бронемашин выдвигается в село. Обычно перекрывается главная улица, - говорит наш источник в правоохранительных органах. - Всех, кого встретили, особенно пьяных, допрашивают. На кого указали доносчики, того допрашивают отдельно, иногда с пристрастием. После села обыскивают близлежащие дачи. Если дело происходит зимой, любой бомж там обитающий становится шпионом. Так делают показатели. На недавнем обмене с ДНР треть фамилий республиканским спецслужбам вообще были незнакомы. Случайные люди…

ИСТОЧНИК KP.RU

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