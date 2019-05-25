Больной вопрос: Когда в ДНР создадут электронную очередь за паспортами России?

В Донецке и других городах Республики растет количество желающих получить паспорт гражданина ДНР, а потом и РФ. Растет в геометрической прогрессии. На этом фоне становится очевидным, что имеющимися силами и средствами Миграционная служба МВД будет еще очень долго обеспечивать российскими документами жителей ДНР. Многие районные и городские сектора МС способны принять только 10-15 человек в день. А для сдачи документов на российский паспорт надо как минимум выстоять очередь дважды. Это если у вас с оригиналами, копиями и переводами все в порядке. Но у многих возникают проблемы.

- Обычно по три-четыре раза заходят люди, - рассказала «КП» дончанка Марина, которая вела список очередников в Пролетарском районе столицы. – Я здесь с самого начала, с 7 мая стою. Тоже пришлось побегать – то перевода по ребенку не оказалось, то фотографии не на идеально белом фоне. Потом военных принимают без очереди. Они нередко приходят с семьями.

Спустя время у Марины наконец-то окончательно приняли документы и она передала список одному из очередников. Тот – следующему...

Списки очередников, наверное, самая больная тема.

- Я вот тоже в Пролетарском районе вначале был записан, - поведал о своей проблеме пожилой мужчина, которого встретил в городской Миграционной службе. – Как-то пришел, а мою фамилию и некоторые другие повычеркивала какая-то женщина. Зато повписывала своих. Поругался, да что толку. Жаловаться-то некому. Теперь вот в городском отделе записался. Здесь больше порядка.

Хотя список там тоже ведут сами очередники. Почему этим вопросом не занимается Миграционная служба? Ведь можно же было создать электронную очередь, как это делают в цивилизованных странах?

Интернет-справочник «ВСЕ о ДНР» опубликовал комментарий, который дал заместитель начальника Миграционной службы МВД ДНР Владимир Медведок.

- В данный момент электронной очереди пока нет, но работа в этом направлении ведется. Сейчас обсуждается вопрос о создании аналога сайта госуслуг РФ, который будет предусматривать, в том числе и миграционные услуги в разрезе МВД. Возможно, там будет и запись в электронные очереди на оформление документов, - сказал Медведок.