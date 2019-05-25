Украинских военных в Донбассе теперь уже не спросят, нужны ли мирные переговоры с ДНР и ЛНР

Среди украинских военных, воюющих в Донбассе, проведут опрос об их отношении к возможным переговорам с Л-ДНР. Об этой сенсационной новости на днях сообщили волонтеры из фонда «Вернись живым», сославшись на документ руководства Генштаба ВСУ. Его якобы получили в различных воинских частях.

- Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР/ЛНР и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения доложить анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного, – говорится в документе.

Тему сразу же подхватили украинские СМИ и соцсети. Особенно буйствовала националистически настроенная публика. Мол, это зрада (предательство) нового президента Зеленского. Новость были вынуждены прокомментировать в командовании украинских войск в Донбассе - в частности, в оперативном командовании группы «Север», которая дислоцируется в Луганской области.

- Указанная в документе информация имела целью создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВСУ и воплощение предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения, – сказали в командовании.

Наверное, даже украинские дипломаты не смогли бы сочинить более неконкретный текст. Впрочем, в ОТГ «Север» этим сообщением подтвердили наличие указания Генштаба. Там также сообщили, что документ сейчас отменен и утратил юридическую силу. Мол, военнослужащие ВСУ не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями (ЛДНР) и не принимают участия в политических акциях.

Позже выяснилось, что документ Генштаба был подписан 18 мая, когда начальником ГШ был Виктор Муженко, а президентом Украины – Петр Порошенко. Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая, а 23-го он назначил нового начальника Генштаба–главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал Руслан Хомчак - создатель и исполнитель Иловайской операции 2014 года. Близкий человек к днепропетровскому клану (Коломойский опять тут ни при чем?). Кстати, по данным руководителя партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, летом 2014 года Хомчак не принимал ни одного решения в Донбассе, не проконсультировавшись с Геннадием Корбаном (на тот момент заместителем губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского), которого тогда шефом называл.

Руслан Хомчак - исполнитель Иловайской операции 2014 года и близкий к днепропетровскому клану человек. Фото: Министерство обороны Украины

После своего назначения 23 мая Руслан Хомчак ответил на вопрос журналистов, будет ли украинская власть договариваться или воевать с Россией.

- Я – начальник Генштаба. Я не договариваюсь, я – управляю, – сказал он.

Видимо, после этого и был отменен документ об опросе военных в Донбассе. Пока неизвестно, от кого Хомчак получил на сей счет указание – от Коломойского или Зеленского. Зато в команде президента заявили о намерении провести опросить всех украинцев об отношениях Украины и России.