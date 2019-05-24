Последний звонок в ДНР 2019: во взрослую жизнь вступили больше 8 тысяч ребят

Последний звонок в ДНР 2019 прозвенел для более 8 тысяч учащихся 11 классов. На торжественных линейках учителя поздравляли своих воспитанников и их родителей с окончанием учебного года, а выпускники благодарили своих наставников за бесценные знания и насыщенные школьные годы.

Учащиеся рассказывали стихотворения, пели трогательные песни о школе и танцевали, а завершением линеек по традиции был вальс в исполнении выпускников и, конечно же, тот самый последний звонок.

Последний звонок в Донецке 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Последний звонок в Донецке 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Школа дала хороший багаж знаний, - сказал «КП» выпускник школы № 90 Донецка Александр Учителев. – Буду поступать в Донецкий национальный технический университет на программиста. Хочу заниматься компьютеризацией Республики, ведь все держится на современных технологиях.

Выпускники школы, находящейся в спальном микрорайоне Донецка «Солнечный», об украинских обстрелах знают не понаслышке. В октябре 2014 года с окон 90-й школы вылетели все стекла.

- Такой «подарок» к началу учебного года сделала украинская армия, - вспоминает Александр. – После разрыва «Точки-У» все попрятались под парты.

Тогда украинские вояки стреляли из Еленовки – поселка городского типа в 25 километрах от столицы ДНР.

Последний звонок в Донецке 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПЕРВЫЙ ГОСЭКЗАМЕН УЖЕ 28 МАЯ

Сейчас прифронтовая Еленовка в составе Донецкой Народной Республики и административно относится к Ленинскому району Донецка. Там в обеих школах тоже прозвенели последние звонки.

В школе №2, которую посетил корреспондент «КП», один выпускной класс. В нем семь человек.

Последний звонок в Донецке 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Люблю заниматься творчеством и общаться с людьми, - рассказывает одна из выпускниц Верника Замолотова. – Поэтому решила поступать в Донецкий национальный университет на тележурналистику.

Вероника говорит, что и сейчас вооруженные формирования Украины не соблюдают перемирие. Недавно в Еленовке был такой взрыв, что всю школу тряхнуло.

За время войны в учебное учреждение было четыре попадания. Во второй этаж, крышу, спортзал, столовую и котельную. Украинские снаряды разрывались на школьных клумбах и спортивном поле. В классах три раза восстанавливали остекление. Только чудом никто не пострадал.

- Обстрелы пережидали в «глухом» коридоре на первом этаже, - рассказывает классный руководитель выпускников Оксана Лукьянец. - От нас до «серой зоны» всего полкилометра.

Последний звонок в Донецке 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Несмотря на обстановку в поселке, выпускники показывают высокие результаты на городских и республиканских олимпиадах, конкурсах, а также на международных соревнованиях, - сказал «КП» глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин. – Радует, что они уже определились с выбором дальнейшего пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/710913" frameborder="0"></iframe> Вальс выпускников прифронтовой Еленовки 2019.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкий градоначальник пригласил ребят после дальнейшего обучения на работу в столицу ДНР. А пока у выпускников горячая пора. Уже 28 мая первый обязательный госэкзамен по русскому языку. Поэтому после последнего звонка в ДНР 2019 ребята из Еленовки первым делом поехали в столичный парк Щербакова покататься на аттракционах.