Фоторепортаж: как прошел последний звонок в ДНР 2019
В этом году обучение окончили 21 тысяча школьников. Они уже определились с будущей профессией и после выпускных и государственных экзаменов подадут документы на поступление в выбранный ими вуз.
Теперь одноклассницы увидятся не скоро. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Прощальный вальс. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Учебный год окончен. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
А учеников младших классов ждут летние каникулы. За это время они смогут отдохнуть на море, поиграть в мяч и подготовиться к следующему учебному году.
Одни пятерки! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Прощаться со школой не хочется. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU