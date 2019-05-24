Фоторепортаж: как прошел последний звонок в ДНР 2019

В этом году обучение окончили 21 тысяча школьников. Они уже определились с будущей профессией и после выпускных и государственных экзаменов подадут документы на поступление в выбранный ими вуз.

Теперь одноклассницы увидятся не скоро. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Прощальный вальс. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Учебный год окончен. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

А учеников младших классов ждут летние каникулы. За это время они смогут отдохнуть на море, поиграть в мяч и подготовиться к следующему учебному году.

Одни пятерки! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Ура! Летние каникулы! Фото: Виктория ЕФИМЕНКО

Прощаться со школой не хочется. Фото: Виктория ЕФИМЕНКО