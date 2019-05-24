Акция «Дерево Желаний»: жители Республики могут исполнить мечты детей

В ДНР стартовала акция «Дерево Желаний». Жители Республики теперь могут исполнить мечты детей, которые они написали на листиках и прикрепили к веточкам.

- В фойе второго этажа драмтеатра будет размещено импровизированное дерево, на листьях которого проставлена нумерация, которая совпадает с номерами анкет детей, в которых написана краткая биография ребенка и его мечта, - рассказали организаторы.

О своих мечтах написали дети из прифронтовых районов Республики, воспитанников детских домов и интернатов, детей из многодетных семей и детских домов семейного типа и других юных граждан.

Фото: Владислав ЛЕВЧУК

Листья дерева изготовлены заранее и розданы для заполнения детям. Каждый желающий сможет оторвать себе лист с пожеланием и воплотить мечту ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

- 1 июня 2019 года в драмтеатре будет проходить масштабное театрализованное шоу, посвященное Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей, - анонсируют организаторы. - Шоу готовится в формате «взрослые + дети». В нем задействованы ведущие детские коллективы Республики, юные призеры различных международных вокальных, танцевальных и музыкальных конкурсов. Вместе с ними на сцену выйдут народные, заслуженные артисты ДНР, признанные мастера сцены.

Фото: Владислав ЛЕВЧУК

Организаторы отметили, что акции такого масштаба не проводилось как до 2014 года, так и за время существования Республики.

В акции «Дерево желаний» приняли участие Глава ДНР, общественные деятели, частные предприниматели, руководители министерств и ведомств ДНР, депутаты Народного Совета ДНР.