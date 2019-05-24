Последний звонок в ДНР 2019 прозвучал от центра Донецка до прифронтовых окраин Республики

Во всех школах Донецкой Народной Республики сегодня, 24 мая прозвучал последний звонок в ДНР 2019. В этом году обучение окончили 21 тысяча школьников. Они уже определились с будущей профессией и после выпускных и государственных экзаменов подадут документы на поступление в выбранный ими вуз.

- Я пойду в медицинский, - рассказывает выпускница донецкой школы Маргарита. – Хочу стать педиатром. Считаю своим призванием лечить детишек.

- А я программистом хочу стать, - делится своими планами Влад. - Эта профессия востребована и высокооплачиваемая. Буду разрабатывать технологии, которые выведут нашу Республику на мировой уровень.

Есть такие, кто видит свое будущее в журналистике.

- У меня много друзей учатся на филологическом факультете донецкого национального университета – большая часть из них по специальности «журналистика», - говорит выпускница из Макееевки Анна Сазонова. – Говорят там и образование качественное, и преподаватели добрые. Когда выучусь там – буду доносить правду до людей, хочу стать телеведущей.

Школьников и педагогов с окончанием учебного года поздравил Глава ДНР. Денис Пушилин посетил праздничную линейку донецкой специализированной школы №11.

- Друзья, я поздравляю всех с праздником! Последний звонок волнителен для всех – выпускников, учеников, их родителей и учителей, - обратился к присутствующим Глава Республики. - После сегодняшнего дня у всех что-то изменится в жизни. Выпускники встанут на путь взрослой жизни, более младшие ученики перейдут в новый класс, а учителя будут готовиться к встрече с новыми воспитанниками, будут переживать, скучать по тем, кого отпустили во взрослую жизнь. Ну а родителям хлопот хватает всегда – уверен, они с ними справятся.

Десятки часов выпускники школ Республики репетировали вальс. В каждом учебном заведении он разнообразный: где классический, а где и с элементами современной музыки. Этот танец – давняя традиция.

После того, как прозвенел последний звонок в ДНР 2019 у выпускников стоит главная задача – успешно написать экзамены и государственную аттестацию.

- Это действительно важно для каждого будущего абитуриента, - говорит учитель математики Валентина Ивановна. – От этого зависит их будущее: поступят они в тот вуз, в который желают, или нет.

Сейчас в Республике много поступающих – уровень достигает довоенного времени. На одно место претендует по несколько человек.

Не малое количество выпускников и в прифронтовых окраинах. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в школах тоже прошел последний звонок.

Правда, есть и такие учебные заведения, которые в этом году не выпускают ни одного школьника. Например, в Саханке, что на юге ДНР. В прошлом году учебное заведение выпустило только одного.

Тогда «Комсомолка» вместе с читателями подарила единственному выпускнику саханской школы современный смартфон.

Кстати, последний звонок в Луганской Народной Республике назначен на 25 мая.

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