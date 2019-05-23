Кузнец из Донбасса подарил британцу сувенир из осколков от снарядов

Кованые розы из гильз и осколков войны в Донбассе – стали популярным сувениром. Они символизируют мир, который вырывается из ужасающих будней. Такие работы выходят из кузни местного мастера - друга «Комсомольской правды» Виктора Михалева.

Когда Виктор Петрович узнал, что в Донецк приехал Дин О’Брайен, он специально для иностранца выполнил очередную композицию.

- Передайте ему вот эту розу, - попросил нас Михалев. – Думаю, она для него станет напоминанием о нашем кровопролитном конфликте и о том, что на самом деле мы – мирные люди. Даже смертоносный металл мы превращаем в что-то хорошее.

Во время визита британца в нашу редакцию – дарим вырывающийся из гильзы символ Донецка. Дин удивляется такому презенту.

Дин побывал в прифронтовых районах ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Меня с этим через границу пропустят? - спрашивает он, показывая на бывший боеприпас. – Очень бы хотелось привезти этот сувенир домой в Британию.

Рассказываем ему, что с такой работой проблемы не возникнут. Такие презенты мы уже делали звездным гостям из России – Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и пианистке из Америки Валентине Лисице.

– Они беспрепятственно прошли таможню и такие композиции теперь занимают почетные места у кого дома, а у кого в рабочем кабинете, - отвечаем англичанину.

О’Брайен с радостью принимает сувенир и обещает, что тоже установит его на видном месте.

- Эта работа будет находиться рядом с барельефом Владимира Ленина, который я спас от декоммунизации в пригороде Одессы, - говорит Дин. – Считаю, что это место будет самым подходящим.

Британец на месте гибели Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Также «Комсомолка» презентовала британцу небольшой бюст Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, выполненный местными умельцами. Народного лидера Республики О’Брайен узнает стразу же.

- Мне об этом человеке уже рассказывали – для жителей Донбасса - он настоящий герой. Я был на месте его гибели и был поражен – прошло уже столько времени, а дончане до сих пор приходят туда, чтобы почтить память, помолиться.