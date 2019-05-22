2019-05-22T14:37:44+03:00
Политика

Срочное сообщение! В ДНР задержана группа украинских диверсантов

Украинская ДРГ задержана сегодня утром
Ольга ГОРДО
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Украинские диверсанты были задержаны на территории ДНР. Фото: Русская веснаУкраинские диверсанты были задержаны на территории ДНР. Фото: Русская весна
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Крупная группа украинских диверсантов задержана правоохранителями Донецкой Народной Республики сегодня утром. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в ходе успешно проведенной операции НМ ДНР, была задержана ДРГ противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия, — сказано в заявлении.

О количестве задержанных не сообщается.

Ранее штаб операции объединенных сил в Донбассе заявил о задержании силами ДНР военнослужащих ВСУ к югу от Донецка. Согласно сообщению, утром восемь украинских военных, двигаясь на грузовике в районе Новотроицкого, отклонились от маршрута и попали на территорию ДНР, где и были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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