Срочное сообщение! В ДНР задержана группа украинских диверсантов

Крупная группа украинских диверсантов задержана правоохранителями Донецкой Народной Республики сегодня утром. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в ходе успешно проведенной операции НМ ДНР, была задержана ДРГ противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия, — сказано в заявлении.

О количестве задержанных не сообщается.

Ранее штаб операции объединенных сил в Донбассе заявил о задержании силами ДНР военнослужащих ВСУ к югу от Донецка. Согласно сообщению, утром восемь украинских военных, двигаясь на грузовике в районе Новотроицкого, отклонились от маршрута и попали на территорию ДНР, где и были задержаны.