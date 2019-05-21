2019-05-21T20:14:45+03:00
Политика

Жителя ЛНР во время поездки в Харьков принудительно мобилизовали в украинскую армию

Таким способом власти незалежной пополняют ряды «защитников» [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Даниил сбежал со сборного пункта украинского военкомата. Фото: mgblnr.orgДаниил сбежал со сборного пункта украинского военкомата. Фото: mgblnr.org
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Житель Алчевска (находится на территории ЛНР) Даниил Кольтяков поехал в Харьков и едва не «загремел» на службу в украинскую армию. Со всеми вытекающими последствиями в виде участия в войне в Донбассе и обстрелах соотечественников.

Парень рассказал, что в Харькове на одной из станций метро его задержали военные и насильно доставили в военкомат. Медицинская комиссия сделала ложное заключение о пригодности Кольтякова к военной службе.

- Мне сказали, что сейчас поеду получать приписное свидетельство, мы приезжаем, а это оказался сборный пункт. Со мной тоже были люди с разных областей, я так понял, их тоже «словили» на улице, - сказал Даниил. - Мы все пытались звонить в полицию, в контролирующие органы, первые дни все было безуспешно. Я находился там шесть дней, на седьмой день мне дали увольнительный.

В пресс-службе МГБ ЛНР отметили, что воспользовавшись увольнительной, житель Алчевска дезертировал, несмотря на угрозы сотрудников военкомата возбудить уголовное дело и передать его сотрудникам СБУ. А потом Даниил сам обратился Министерство государственной безопасности и рассказал эту дикую историю, как на Украине «комплектуют» личным составом сильно поредевшие ряды «защитников».

В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел МГБ просит сообщать об указанных фактах по телефону:+38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

Даниил Кольтяков рассказал в МГБ ЛНР дикую историю, как на Украине «комплектуют» личным составом сильно поредевшие ряды «защитников».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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