Для получения паспорта РФ в ЛНР разработали памятки по обращению в ЗАГСы и к нотариусам

- Памятка для граждан, которые обращаются в отделы ЗАГС Республики, разъясняет алгоритм получения документов о регистрации актов гражданского состояния, где можно получить данные документы, кто имеет право на получение таких документов, в каких случаях необходимо обращаться в отделы ЗАГС, - сообщила сегодня на брифинге заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.

Другая памятка - для граждан, которые обращаются к нотариусам ЛНР. Она, по словам Авильцевой, разъясняет порядок обращения для нотариального свидетельствования верности свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 18 лет и нотариальное свидетельствование подлинности подписи второго родителя на согласии о получении гражданства РФ ребенком, не достигшим 18 лет.

Памятка по обращению к нотариусам ЛНР. Фото: lug-info.com

В памятке указано, какие документы необходимо предъявлять нотариусу, какие документы он не принимает, а также рекомендованная цена на эти действия. Она составляет 300 рублей.

Анна Авильцева также сообщила, что памятки размещены на сайте Минюста, на стендах отделов ЗАГС и у нотариусов ЛНР.

Тем временем Министерство юстиции ЛНР 21 мая направило в отделы ЗАГС сотрудников для консультаций по вопросам выдачи документов для оформления гражданства Российской Федерации.

Анна Авильцева отметила, что, как показывает практика, большинство граждан, обращающихся в отделы ЗАГС, не нуждаются в получении документов о регистрации актов гражданского состояния.

- Например, гражданка обращается за справкой о браке, хотя на руках у нее уже имеется свидетельство о регистрации брака, подтверждающее смену фамилии. Или обращаются родители за получением повторного свидетельства о рождении своего совершеннолетнего ребенка, однако родители имеют право получать повторное свидетельство только на несовершеннолетнего ребенка, - пояснила замминистра.