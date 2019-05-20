Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: В Зеленском - президенте очень выпукло просматривается шоумен

Тему нескольких фраз Зеленского на русском обсуждают на Донбассе активно. Но слова "Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас", - просто таки калька с известного «Я Шарли» и «Все мы Шарли», распространившиеся в связи с произошедшим в парижском офисе сатирического журнала Charlie Hebdo нападением. Тогда погибли 12 человек.

Для многих жителей Донбасса, в особенности тех, кто потерял близких или жилье во время артобстрелов украинской армии, такой подход кажется оскорбительным. Не дончане стреляло по Львову - ВСУ били по Донецку, Горловке, Ясиноватой и десятка сел. Каждую неделю от снарядов гибнут мирные жители. Так что сначала остановите войну как обещали - а потом рассуждайте кто и за что погиб на Донбассе.

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что Республика готова к обмену удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". Вот хороший критерий проверки искренности Зеленского - обменяйте, отдайте пленных и обвиняемых в сепаратизме лиц. Пока стреляют и нет обмена, слова нового президента Украины ничего не стоят.

Говорить Зеленскому, что готов потерять популярность и рейтинги легко, пока не приходится принимать сложные решения. Как насчет переговоров с властями ЛДНР лично? Националисты за это будут призывать к свержению президента и выходить на улицы драться с полицией. Но мир это приблизит... А по такой цене он готов за него платить?

Пенсионеры в свое время работали на Украину и плат или налоги в Украине. Может, начать им выплачивать пенсии без унизительных проверок и в удобной форме? Не мариновать часами на КПВВ?

Пока нет дел, слова актера и юмориста, ставшего политиком, не убеждают.