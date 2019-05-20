Мишка из военного Дебальцево: История одной любви

Елена и Владимир из Украины. В Донецк переехали в 2014 году, прихватив с собой трех такс. Елена работала, а Владимир (позывной - Святогор) воевал, начав свой путь со Славянска, да и сейчас не оставил воинской службы. Он даже успел получить второе высшее образование, что разрывает шаблоны ура-патриотов, рисующих наших военных тупыми и недалекими. Но эта история не о них и даже не о войне.

Эта история о Мишке. Добродушной собаке, спасенной из Дебальцево. Сейчас, глядя на его глянцевую шерсть, холеные бока, сложно представить, что когда-то он был заморышем, погибающим от рахита, с лысой грудью и больными глазами. Заслышав его галопирующий топот по подъездной лестнице, я, на всякий случай, отхожу в сторонку от входной двери – такой зашибет и не заметит.

Папа в семье авторитет. Мишка и Егор наперегонки встречают его с работы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Не бойся! – тут же кричит мне еле поспевающая за ним Елена. – Это самое доброе существо в мире! Он и мухи не обидит.

Папа в семье авторитет. Мишка и Егор наперегонки встречают его с работы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В 2016 году от сердечного приступа умер один из такс. Трагедия в семье, в которой собаки были ее полноценными членами. Траур переживали тяжело. Владимир решил взять овчарку, о которой он давно мечтал, но брать маленького щенка, это значило кому-то в семье уйти в «декрет», чтобы выгуливать, ухаживать и кормить по часам малыша. И вдруг Елене попалось объявление из мини-приюта в Дебальцево о пристройстве годовалого больного пса.

- Откуда появился Мишка до сих пор никто не знает. Однажды он, волоча лапы, появился перед дверями приюта Дебальцево, - вспоминает Елена. – Я сказала мужу: «Если мы хотим собаку, а не родословную, то берем эту и вычухиваем».

Вот таким он был. Фото: архив героев публикации

И вот такой красавец вырос!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Так в их семье появился Миша. Огромный, местами плешивый и очень изможденный. Сначала перебирали настоящие собачьи имена, типа Амуров, Байкалов, Мухтаров, но имя Мишка приклеилось к нему еще в дороге.

- Кушать Мишка начал, как только мы его выкупали. Первые две недели он ел круглосуточно. Причем ел все – борщи, каши, овощи, мясо, - смеется Владимир. – У него оказалась куча болячек – рахит, клещи и много чего еще. Полгода мы почти жили у врача, но собаку спасли.

Первые недели Мишка ел постоянно. Фото: архив героев публикации

Большим препятствием стали таксы, которые заняли дружную оппозицию к Мише. Пришлось почти два года содержать их в разных комнатах и кормить по очереди.

- Причем нападали именно таксы, норовя побольнее укусить Мишку, - говорит Лена. – Они буквально поедом его ели. А в прошлом году умерла еще одна такса и Мишу решено было выпустить из его комнаты. Оставшийся такс - 13-летний ветеран по кличке Егор – непререкаемый авторитет для овчарки. Бывает, сидим обедаем с мужем, Мишка нещадно пристает, выпрашивая угощенье, на наши замечания – ноль эмоций. Тогда берем табурет, садим на него Егора, и Миша виновато уходит в комнату, не выдерживая взгляда таксы. А вообще теперь он стал очень переборчив в еде.

Мишку называют ребенком войны, испытания, через которые тот прошел щенком, пока не попал в любящую семью, сделали его доброжелательным и общительным.

- Это редкость! Мы брали годовалую овчарку, со сложившимся темпераментом и, конечно, рисковали, - признает Елена. – Но он любит всех – людей, кошек, собак, ежиков – саму жизнь. А когда его обижают, он плачет, как ребенок и даже глаза наполняются слезами. Иногда кажется, что его превратили в собаку и в какой-то миг он, раз, и станет человеком! Миша ни разу даже не гавкнул на нас. Не обижает он и окружающих, хотя людей часто пугают его размеры. Алкаши молча со двора разбегаются, как только он выходит гулять во двор.

То, с чем сталкиваются Елена и Владимир, да и остальные собачники Донецка, это отсутствие специальных мест для выгула, а еще неприязненное отношение людей.

- Иногда в воспитании нуждается не столько собака, сколько человек. В воспитании терпения, доброты, любви ко всему живому, - говорит Лена. – А еще хочется сказать всем – не бойтесь брать собаку из приюта, для любви не нужны родословная и экстерьер!