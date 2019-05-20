Жители поселка Калиново в ЛНР: ВСУ целенаправленно открывают огонь во время раздачи гуманитарной помощи
Солдаты украинской армии продолжают умышленно стрелять по мирным кварталам республик Донбасса и разрушать коммуникацию и инфраструктуру. Жители поселка Калиново, что в ЛНР жалуются, что из-за постоянных обстрелов ВСУ они не могут получить гуманитарную помощь.
- ВСУ целенаправленно открывают огонь во время раздачи гуманитарной помощи, - говорит главный бухгалтер исполкома поссовета Калиново. – Ее нам привозит Красный крест. Когда они въезжают в поселок – украинская армия начинает стрелять. Машина с продуктами и другой помощью разворачивается и уезжает, не успев выгрузиться.
Украинская армия использует запрещенные зажигательные боеприпасы. Фото: НМ ЛНР
В целом, ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике стала напряженной. Бойцы НМ ЛНР связывают это со сменой руководства так называемой «ООС».
- За последнюю неделю ВСУ стали агрессивнее – используют запрещенное вооружение и все чаще бьют по мирным жителям, - говорят они.
ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Калиново в ЛНР.
Народная милиция ЛНР предоставила видео, на котором запечатлены последствия обстрела запрещенными зажигательными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины.
- Зажигательными боеприпасами было обстреляно поле в районе трассы «Бахмутка» (поселок Калиново) – сейчас оно горит. Вот так Вооруженные силы Украины соблюдают Минские соглашения, перемирие, - говорится в сообщении НМ Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU