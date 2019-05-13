Кроме российских паспортов жители Донбасса смогут получить и другие документы России

Жители Донбасса кроме российских паспортов смогут получить и другие документы России. Об этом заявил депутат Государственной думы, координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.

По словам Андрея Козенко, благодаря указу Владимира Путина о российских паспортах на Донбассе произойдёт более глубокая интеграция республик Донбасса с Россией, а жители смогут потом получать и другие российские документы.

- Это даст возможность для дальнейшей более глубокой интеграции, потому что за паспортом, безусловно, будет следовать и оформление других документов. Так же было и в Крыму – получали российский паспорт, затем водительское удостоверение, СНИЛС, страховку, ИНН, правоустанавливающие документы, – заявил депутат Госдумы.

Депутат Андрей Козенко подчеркнул, что Владимир Путин по-другому поступить не мог, Государственная дума обеспечила этот процесс, когда приняла закон, который позволяет главе страны в исключительных случаях определять категории граждан, которые будут получать гражданство России в упрощённом порядке.