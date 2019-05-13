2019-05-13T10:42:58+03:00
Политика

Советник Зеленского о продолжении войны в Донбассе: «ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены»

Советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что новое руководство Украины» продолжит так называемую «ООС»
Ольга ГОРДО
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Апаршин считает войну нормальным форматом. Фото: АпострофАпаршин считает войну нормальным форматом. Фото: Апостроф
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Иван Апаршин, советник новоизбранного президента по вопросам обороны заявил, что команда Владимира Зеленского продолжит так называемую «операцию объединенных сил» в Донбассе. Об этом рассказал в интервью «Громадському».

- Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены, — заявил о в ответ на вопрос, продолжится ли «ООС».

Ранее Апаршин сообщил, что его ведомство, как и вся команда Зеленского, будут продолжать считать происходящее между Украиной и Россией войной. Также Украина не изменит курс в НАТО, но сроков вступления в военный альянс не назвал. .

Напомним, что 30 апреля 2018 года так называемая «антитеррористическая операция» («АТО») на территории Донецкой и Луганской областей изменилась на «операцию объединенных сил (ООС)». Смену названий войны в Донбассе произвел сам Порошенко. «АТО», которая началась в апреле 2014 года, длилась четыре года.

Кроме названия, существенным изменением стало то, что руководство действиями силовиков было возложено на ВСУ, а не СБУ. Главным в районе конфликта стал объединенный оперативный штаб ВСУ, начальник «ООС» подчинялся начальнику генштаба ВСУ.

В прошлом году Порошенко назначил командующим «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева, которого недавно сменил на генерал-лейтенанта Александра Сырского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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