2019-05-02T08:03:50+03:00
Общество

Где в ДНР нотариально заверить документы для получения гражданства РФ

Контакты нотариусов опубликовал Минюст Республики
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Контакты нотариусов опубликовал Минюст Республики. ФОТО: vsednr.ruКонтакты нотариусов опубликовал Минюст Республики. ФОТО: vsednr.ru
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Уже с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского,10 будет проводиться прием документов для получения российского гражданства.

С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы - всего 33, будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов.

Полный список документов, который на днях озвучило МВД ДНР можно посмотреть здесь.

Копии многих документов (свидетельство о рождении, документы о смене фамилии, копии паспорта, перевод паспорта и другие) - нужно будет заверять у нотариуса.

Дончане уже обсуждают очереди, которые там возникнут, но тем не менее, спешат оформить гражданство России.

- Мы ждали этого пять лет! - Говорит жительница поселка Октябрьский, что находится возле бывшего донецкого аэропорта. - Очереди - это самое малое испытание, которое предстоит. Но хотелось бы, чтобы власти расширили штат сотрудников по приему документов и нотариальном оформлении.Выражаю мнение многих - количество желающих получить заветный паспорт было бы еще больше!

На сайте Минюста ДНР опубликован полный список нотариусов Республики, их адреса и контактные телефоны.

Ознакомиться со списком нотариусов можно здесь.

Только в Донецке работают 36 нотариусов, которые имеют право заверять документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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