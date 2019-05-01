2019-05-01T12:41:59+03:00
Политика

Донецк празднует Первомай: По центральной улице прошли восемь тысяч горожан

После шествия начался митинг на площади Ленина
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙПервомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ
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В 10:00 в центре столицы ДНР стартовало традиционное шествие в честь Международного дня солидарности трудящихся. Чтобы пройти большой колонной на празднике весны и труда, пришли более восьми тысяч человек - представители разных профессий и профсоюзных организаций ДНР.

К площади Ленина демонстранты выдвинулись от здания главной библиотеки Республики – имени Крупской.

Шествие возглавили представители Федерации профсоюзов ДНР во главе с руководителем Максимом Паршиным. За ними следовали шахтеры - горняки донецких шахт имени Засядько и Скочинского, а также шахтеры «Торезантрацита» и «Макеевугля».

Пришли на праздник металлурги, работники образования, медицины, представители других профессий.

- Еще в советские времена, когда была маленькой, ходила с родителями на первомайские шествия. Теперь вот пришла с внуками, - говорит дончанка Виктория Васильевна. – Это не только дань традиции. Это возможность почувствовать себя частью нашего общества. Ведь в обычной жизни каждый из нас занят своими заботами. А здесь в тебе просыпается общее чувство единения.

После шествия начался праздничный митинг на площади Ленина.

- Донбасс всегда славился людьми труда, - сказал на митинге председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. - Благодаря труду, мы добились ведущих успехов в самых тяжелых, трудоемких, наукоемких отраслях. Угольная промышленность, металлургия, машиностроение, медицина, образование Донбасса далеко славится за пределами нашей Республики.

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Первомайское шествие в Донецке. Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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