2019-04-30T16:02:07+03:00
Политика

Юлия Чичерина вступилась за жителей Донбасса после высказывания Андрея Макаревича об упрощении получения российских паспортов

Фронтмен группы «Машина времени» негативно отреагировал на решение Владимира Путина об упрощении получения российского паспорта жителям ДНР и ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: publikatsii.ruФото: publikatsii.ru
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич негативно высказался о решении президента России Владимира Путина об упрощении получения российских паспортов для жителей республик Донбасса.

- Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю – может сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать, - написал он в социальной сети.

Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина, которая, впрочем, приезжает в Республики для поддержки людей с самого начала войны, и получила паспорт Луганской Народной Республики, ответила, что для того, чтобы Андрей Макаревич понял, зачем жителям ЛНР и ДНР российские паспорта его надо отправить в Донбасс.

- Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс. А Макаревич ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, для того чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих, – написала в ответ Юлия Чичерин..

Певица подчеркнула, что пожив под обстрелами Макаревич поменял бы свою точку зрения.

- Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы каждой клеточкой, своего гниющего тела мощнейшее сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда, хотя вообще-то зажравшиеся ублюдки быстро меняют своё мнение даже после пары выстрелов над головой, – подчеркнула певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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