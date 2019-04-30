Юлия Чичерина вступилась за жителей Донбасса после высказывания Андрея Макаревича об упрощении получения российских паспортов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич негативно высказался о решении президента России Владимира Путина об упрощении получения российских паспортов для жителей республик Донбасса.

- Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю – может сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать, - написал он в социальной сети.

Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина, которая, впрочем, приезжает в Республики для поддержки людей с самого начала войны, и получила паспорт Луганской Народной Республики, ответила, что для того, чтобы Андрей Макаревич понял, зачем жителям ЛНР и ДНР российские паспорта его надо отправить в Донбасс.

- Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс. А Макаревич ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, для того чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих, – написала в ответ Юлия Чичерин..

Певица подчеркнула, что пожив под обстрелами Макаревич поменял бы свою точку зрения.

- Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы каждой клеточкой, своего гниющего тела мощнейшее сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда, хотя вообще-то зажравшиеся ублюдки быстро меняют своё мнение даже после пары выстрелов над головой, – подчеркнула певица.