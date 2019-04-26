Взрыв а шахте «Схидкарбон» в Донбассе: родственники горняков, которые находятся под завалами, держатся вместе – горе объединяет людей

Как сообщалось ранее, вчера на шахте «Схидкарбон» произошел взрыв метана. В результате чего под завалами оказались 17 человек. Четыре тела подняты на поверхность. Судьба остальных неизвестна. На месте работают специалисты МЧС ЛНР и прибывшие на помощь спасатели из России.

Как передает наш источник, который находится на месте трагедии, спасательные работы продолжаются.

- В районе 12:30 подняли четвертого. Сейчас все работают, идет дегазация. Там завал серьезный. Когда достанут остальных – сказать трудно. Надежд, что кто-то выжил маловато. Я беседовал с ребятами шахтерами, которые пришли помогать. Они тоже так думают. Ребята из России привезли какое-то супер оборудование. Процесс ликвидации взрыва идет в штатном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/705641" frameborder="0"></iframe> МЧС России прибыло в ЛНР на место взрыва метана в шахте.

- Эту шахту запустили сравнительно недавно, не поспешили?

- Я там был в феврале. Нормально там все было. Очень даже. Как тогда сказал директор, аварий у них не было. Это первая. Но шахта есть шахта. Там никто ни от чего не застрахован. Пласты они же тоже не предсказуемы. До войны это была частная шахта, не государственная. Там добывают очень хороший коксующийся уголь. Их потребителем был Алчевский меткомбинат, Енакиевский металлургический завод. Там добывают уголь с пониженным содержанием серы. Чем меньше содержание серы в коксующемся угле, тем выше качество металла. Это маленькая шахта со стабильным рынком сбыта. Они за объемами не гнались.

- А родственники там или их не пустили?

- Да, родственники там, держаться вместе. Горе объединяет людей. На контакт не идут. С ними работают психологи. И МЧСовские психологи, и медицинские.