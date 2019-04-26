На шахте «Схидкарбон» в ЛНР горноспасатели из России подняли на поверхность тело четвертого погибшего

- По состоянию на 12.00 из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг, - сообщил журналистам на месте событий глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов. - Работы сейчас проводятся в плановом режиме. Идет разгазовка заваленных мест, продолжается поиск пострадавших, идет крепеж для прохода по штрекам. На данный момент уже работают два звена горноспасателей РФ. В спасательной операции задействовано около 100 человек.

Многие родные шахтеров, которые заперты в завалах, собрались возле шахты и ждут известий. С ними и с родственниками погибших работают психологи МЧС ЛНР.

- Шансы на спасение есть всегда, и надежда умирает последней. Мы надеемся, - добавил Кацавалов.

Добраться до оставшихся горняков мешают завалы. Доставленное МЧС России специальное оборудование помогает ускорить ликвидацию последствий аварии.

- Горноспасатели отделения Ростовского филиала ВГСО из города Шахты привезли сегодня утром специализированное оборудование. Оно позволит нам ускорить работу по разгазированию аварийного участка, обнаружению пострадавших, - сообщил начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами (ВГСО) МЧС ЛНР Андрей Гришин.

А замкомандира отряда ВГСО Ростовской области Павел Бек пояснил: «Времени прошло много. Ударная волна, взрыв был большой силы. Будем работать с оборудованием».

Андрей Гришин (слева) и Павел Бек рассказали, как будет использовано оборудование, привезенное из Ростовской области. Фото: lug-info.com

Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля.

Угледобывающее предприятие «Схидкарбон» находится в поселке Юрьевка Лутугинского района. В 2014 году в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность. В 2018 году добыча угля составила почти 30 тысяч тонн. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат (АМК), а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево Донецкой Народной Республики. Всего на этой мини-шахте работает 170 человек.

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