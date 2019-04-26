Главная версия крупной аварии на шахте "Схидкарбон" - взрыв метана

Крупнейшая авария на мини - шахте "Схидкарбон" произошла из-за взрыва газа метана. Об этом журналистам сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он прибыл на место ЧП и дал небольшой брифинг.

- На шахте "Схидкарбон" произошел врыв метана. Предположительно, под землей оказалось 17 шахтеров. Тела двоих уже из шахты достали. Судьба остальных 15 неизвестна, - заявил Пасечник.

На месте работают подразделения МЧС ЛНР. Задействованы фактически все силы. Спасатели всю ночь пытались наладить вентиляцию, чтобы горняки не задохнулись от газа. Но шансов, увы, на это мало.

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавляет вице - премьер республики

Олег Черноусов. Родным шахтеров, которые заперты в завалах, обещали сообщить информацию утром. Многие из них стоят под шахтой и ждут известий.

Пасечник рассказал, что на место аварии выдвинулись подразделения МЧС России.

- Подразделения российского МЧС оснащены специальным оборудованием, которого у нас, к большому сожалению нет. Нам также была предложена помощь братской Донецкой Республики, это (спасательная операция) было бы быстрее, но, к большому сожалению, у них тоже этого оборудования нет. Это оборудование есть только у Российской Федерации. Специалисты у нас есть, силы есть, а вот оборудования нет. Российские специалисты откликнулись на нашу просьбу и едут нам помогать, - объяснил глава ЛНР..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/705470" frameborder="0"></iframe> Спасатели из Ростовской области выдвигаются на помощь в ликвидации последствий взрыва на шахте в ЛНР.МЧС России

Авария на шахте "Схидкарбон" произошла утром 25 апреля. По последним данным, жертвами трагедии стали два горняка, 15 числятся пропавшими без вести.

Мини - шахта "Схидарбон" не глубокая, тем не менее, относилась ко второй категории по взрывоопасности.

Ранее рассматривалось еще несколько версий взрыва, в том числе нарушение техники безопасности и теракт.

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