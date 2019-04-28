2019-04-28T18:16:54+03:00
Политика

Донецк отмечает Пасху

Во всех храмах Донецка прошли праздничные богослужения [фоторепортаж]
Ольга ГОРДО
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Фото: Евгения КарпачеваФото: Евгения Карпачева
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С раннего утра в открытые окна слышны поздравления «Христос Воскрес» «Воистину воскрес!». Те, кто возвращается из храмов приветствуют тех, кто идет. В праздничную ночь в Республиках был отменен комендантский час и торжественные службы и освящения куличей шли и ночью. День светлого праздника Пасхи в Донецке выдался пасмурным и местами дождливым. Но это, понятно, не остановило дончан, которые с самого утра с пасхальными корзинами потянулись к храмам.

Торжественные богослужения прошли и в небольшом Храме святого апостола Андрея Первозванного, что возле третьего корпуса ДонНТУ по улице Артема. Храм этот небольшой, но очень красивый и уютный внутри. Те, кто там побывал однажды обязательно вернутся и во многом благодаря настоятелю отцу Виктору. В этом году отец Виктор лично похристосовался со всеми пришедшими прихожанами.

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

Фото: Евгения Карпачева

ИСТОЧНИК KP.RU

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